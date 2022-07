“No íbamos a dejar solito a Alan”: vecinos en velorio del menor asesinado en Orizaba

Durante toda la noche y madrugada, vecinos de la Unidad Habitacional Ojo de Agua- CANACINTRA, estuvieron velando el cuerpo de Alan en la capilla Inmaculado Corazón de María, ubicada a unos metros de la casa donde vivía con su madre.Afuera de la vivienda marcada con el número 29, en donde el menor de 12 años fue asesinado tras defender a su mamá de un hombre que la estaba golpeando, además de veladoras que han colocado los vecinos algunos niños amigos de Alan también le han llevado muñecos de peluche y más dibujos.Las personas se organizaron para hacer una olla de café grande así como también comprar un canasto de pan y realizar los ritos fúnebres para este niño.De acuerdo con lo informado por los mismos pobladores, decidieron organizarse para estar durante toda la noche y la madrugada en la capilla y no dejar ni un minuto sólo el cuerpo de Alan.Antes del mediodía se realizará la misa de cuerpo presente en esta capilla para después partir al panteón municipal Juan de la Luz Enríquez, en donde descansarán los restos de este infante, a quien la gente de su comunidad quería porque era muy servicial y amable."Cómo no lo íbamos a querer si era bien bueno este niño. La verdad es que estamos tristes, hemos llorado porque no es justo lo que le pasó a Alan. Aquí estamos con él porque no lo íbamos a dejar solito en la noche y madrugada".Sobre el estado de salud de la madre de este menor, los vecinos dieron a conocer que sigue en el hospital grave pero estable. "Está sedada porque la operaron, bien no sabemos de qué, pero al menos está estable".Los rezos por nueve días como parte del rito católico, se realizarán en esta capilla.