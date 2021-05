“No nos achica” Gobierno de MORENA, vamos contra todo un sistema: Américo

Al reconocer el papel de las mujeres y de las madres de familia al frente de la sociedad, Américo Zúñiga Martínez, candidato a diputado federal por la alianza “Va por México” a la diputación federal de Xalapa urbano, señaló que “las mujeres son quienes realmente ganan las elecciones, por eso hoy quiero homenajear a las madres de este gran equipo que para mí es fundamental”.



“Quiero decirles gracias, quiero decirles que no vamos a defraudarlas, vamos a trabajar desde muy temprano siempre y hasta muy tarde para honrar la confianza, el apoyo, la solidaridad y el respaldo que siempre han tenido con nosotros”, sentenció.



Zúñiga Martínez dijo que “hoy estamos ante la más difícil de las contiendas, porque enfrente tenemos a todo un sistema, tenemos al Gobierno Municipal, al Estatal, al Federal, frente a nosotros pero eso no nos achica, al contrario, nos hace más grandes”, expresó al referirse a la alianza que como priista tiene con los militantes del PAN y PRD.



“Tenemos una alianza que es todavía más grande y esa alianza es con ustedes, con la gente, con la sociedad, con quienes hemos trabajado durante muchos años y no nos hemos olvidado; creo que hoy es el gran reto no tan sólo para que vaya Américo Zúñiga como diputado federal, sino que lo haga con todas ustedes para trabajar por el bien de Xalapa, de eso se trata y lo vamos hacer”.



El candidato aliancista dijo que “estamos viviendo tiempos bien complicados y bien difíciles, estamos viviendo momentos no tan sólo de la peor crisis en términos de salud, sino también una terrible crisis económica; esto ha afectado a miles de hogares pero también a muchos los ha entristecido por la falta de oportunidades de trabajo, muchos hogares hoy no tienen la posibilidad de salir adelante porque cerraron las empresas, porque despidieron a los pilares económicos y esto es algo realmente grave”.



Américo Zúñiga lamentó que todo esté más caro, “nunca había estado tan caro el arroz, el frijol, el huevo, el pollo; nunca había estado tan cara la leche, la gasolina, el gas; vamos a quitarle el IVA al gas y vamos hacer que baje 30 por ciento, una propuesta seria, viable y contundente”.



“Amigas, el próximo diputado federal no va a aprobar un Presupuesto de Egresos de la Federación si no viene junto con un proyecto para tener una nueva fuente de abastecimiento de agua, mejor infraestructura de agua y que se nos garantice, no para nosotros sino para dentro de 30 años el abasto del agua tan necesario en Xalapa y que se abarate el pago del mismo, necesitamos respaldar la economía de las xalapeñas y los xalapeños”, concluyó.