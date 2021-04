“No nos han avisado nada”: Sección 32 sobre vacunas para docentes

A pesar del anuncio de que la próxima semana iniciaría la vacunación contra COVID-19 para docentes de Veracruz, la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no ha recibido información de manera oficial sobre el protocolo a aplicarse.



El jefe de Enseñanza de Secundarias Generales de la Sección, Guillermo Aguilera Aguirre, comentó que lo que saben acerca del plan para el "Retorno Seguro a Clases Presenciales" es a través de los medios de comunicación, pero no información oficial por parte de la Secretaría de Educación.



"Realmente no nos han avisado nada. Lo que sabemos es por la información de los medios de comunicación", dijo.



Aseveró que además de la vacunación de los docentes, debe ser prioridad el garantizar que los planteles se encuentren en condiciones necesarias, toda vez que muchas sufrieron robos y algunas no tienen ni los servicios básicos.



“Se debe tomar en cuenta que a muchas escuelas las saquearon y les robaron lo que es el cable eléctrico, se robaron los climas, imagínense los muchachos con estas temperaturas de estos meses y mayo y junio que son peores todavía en cuanto a los calores. Se robaron las bombas de agua y para mantener las medidas de sanidad en las escuelas se necesita del vital líquido, entonces también tienen que chequear eso, no es nada más de llegar todas y todos”.



El representante sindical, aseguró que hay disponibilidad de los docentes de regresar a las aulas en apego a las disposiciones de las autoridades de salud y de educación.