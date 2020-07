“No nos vamos a dejar”; comunidad de Actopan advierte violencia, en pleito por agua

Se prevén actos violentos entre pobladores de las localidades Monzomboa y Santa Rosa, del municipio de Actopan, en pugna por el agua que abastece a la región.Las válvulas de Santa Rosa se mantienen cerradas para el abastecimiento de cualquier otra comunidad, no obstante, en Mozomboa demandan el líquido ante la resolución de un Juez federal Al respecto, el presidente del Comité del Agua en la Comunidad de Santa Rosa, Jorge Salazar, afirmó que luego de la manifestación que hicieron esta mañana en el Palacio Municipal de Actopan, para solicitar al alcalde interino Eduardo Carranza una explicación, ya que éste encabeza la petición, sólo les respondió una llamada.“Nos dijo que a las 6 de la tarde de hoy, va a ir con los pobladores de Mozomboa a abrir las válvulas, sería provocar un enfrentamiento, porque la concesión es de Santa Rosa y no nos vamos a dejar”, asentó.A decir del entrevistado, la problemática deriva de la indicación de la diputada local María Esther López Callejas, quien es originaria de Mozomboa y ante la escasez de agua, pretende que Santa Rosa sea quien realice el abasto a su comunidad.No obstante y a decir de Jorge Salazar, la concesión del agua la tiene Santa Rosa y no pueden abastecer otro lugar hasta que lo ordene la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).“Si lo hiciéramos, estaríamos cayendo en desacato o seríamos merecedores de una sanción”, explicó al referir que el alcalde interino Eduardo Carranza, quiere actuar de manera violenta y por indicaciones de la diputada Mary López.Es por ello que hicieron un llamado a las autoridades correspondientes, para que pongan orden en el municipio, ya que se están generando diversas irregularidades que pueden terminar en actos violentos, mismos que encabeza el propio alcalde interino, Eduardo Carranza.