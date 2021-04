“No por ser empresario puedes ser buen gobernante”: Ahued sobre David Velasco

El precandidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) por la Alcaldía de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, asentó que no cualquier empresario puede ser buen gobernante, ya que para ello también se necesita trayectoria y buen desempeño en el servicio público.



Durante entrevista, el Senador de la República con licencia fue cuestionado sobre la candidatura definida del también empresario David Velasco Chedrahui por la alianza PRI-PAN-PRD, quien será el contendiente de quien gane la encuesta interna de MORENA para la Alcaldía.



Al respecto, dijo que conoce a David Velasco como empresario, como exalcalde e incluso se le recordó que también fue su compañero de partido político.



“No por ser empresario puedes ser buen gobernante, es tu trayectoria, los años de vida que te conozcan; y a la gente no la engañamos, ya sabe a qué aspira cada quien”, puntualizó.



En este sentido, Ricardo Ahued dijo que la calificación que él tiene, es la que le otorga la población, “no engaño a nadie, así me quiera yo disfrazar, la gente conoce quien es quien y cuáles son los alcances”, asentó.



Al cuestionarle si la alianza PRI-PAN-PRD será el rival a vencer para MORENA en Xalapa, mencionó que a todo participante se le debe guardar consideración.



“En un proceso electoral nunca se sabe”, expresó el también ex edil de la capital del Estado al agregar que los empresarios no tienen ventaja en un proceso,



“Los que venimos de la parte comercial, de la actividad generadora de negocios y de empleos, bien es cierto que saben ser buenos administradores, pero yo no descarto que cualquier otro pueda ser gobernante”.



Ahued Bardahuil es precandidato de MORENA a la alcaldía de Xalapa y en caso de ganar la encuesta interna se enfrentaría a David Velasco Chedrahui, quien tiene condiciones parecidas a las suyas, al competir en alianza, además de ser ex alcalde y también empresario.