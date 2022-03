“No quiero matar a mi primer paciente”: Enfermería UV urge regreso a aulas

Estudiantes en la Facultad de Enfermería de la Unidad de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana (UV) se manifestaron exigiendo el regreso a clases presenciales y gritaron “no quiero matar a mi primer paciente”.Los estudiantes advirtieron “jamás hemos entrado a laboratorio en los 3 años que tenemos cursando la carrera de Enfermería; jamás hemos pisado un laboratorio y es penoso”, indicó una afectada.Reconocen que “se han quedado” con lo que ven en videos de YouTube y que realizan sus prácticas con piezas de pollo, carne de cerdo y “ese tipo de cosas”, aseverando que en sus carreras no es posible seguir “a distancia”.“Tenemos nula práctica; jamás hemos practicado con un paciente real”, dijeron algunos de los inconformes, quienes se movilizaron por unos minutos en la avenida Ruiz Cortines pero fueron atendidos por directivos y personal de la institución, disolviendo su manifestación.“México nunca estuvo listo para las clases virtuales; exigimos regreso a clases presenciales; no es posible que el futuro personal de salud jamás haya atendido a un paciente; quiero ser un enfermero, no un camarón en una silla”, fueron los estudiantes en algunos de sus reclamos expuestos en cartulinas y lonas.Expusieron que el director de la Facultad de Enfermería, Carlos Flores Pérez, no los ha recibido y les está dando largas respecto al regreso a clases presenciales y a las prácticas en laboratorio.Por su parte, Flores Pérez reconoció que los alumnos del área de Ciencias de la Salud deben desarrollar habilidades y esto se ha expuesto con la Universidad, pues “la interacción con el campo hospitalario tiene que tenerlo como una habilidad desarrollada”.Aseveró que a partir de este mes de marzo comenzarán a realizarse prácticas en laboratorio, por ello la inquietud de muchos estudiantes que todavía no han comenzado estas actividades.Señaló que hay una programación de actividades en laboratorios, pues la institución ha anunciado que las clases son de forma “híbrida” para cumplir con las prácticas, no obstante, el trabajo en campos clínicos depende de la autorización del Sector Salud de Veracruz para que autoricen el acceso de estudiantes a los hospitales.“La programación ya está pero nos ha rebasado; el semáforo regresó a anaranjado, obviamente ellos (los alumnos) quieren regresar, los docentes también, algunos pero es de manera voluntaria; no podemos obligar a los profesores que tienen alguna enfermedad y que pueden ser contagiados”, refirió Claudia Valderrama, secretaria de la facultad de Enfermería.