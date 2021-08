"No sabía que a los carros les daba COVID", ironiza comerciante

"Por primera vez en mi vida me entero que a los automóviles les da COVID-19", expresó Andrés Beceiro López, uno de los comerciantes que encabezó la protesta por el cierre vehicular al centro de la Ciudad, decretado por el Gobierno del Estado para frenar la "tercera ola" de la pandemia de Coronavirus.



"A ellos es a los que les da COVID, por eso les prohíben el paso. A lo mejor también hay que ponerles cubrebocas", expresó al exponer que con la medida se están perdiendo nuevamente los empleos en la Capital.



Beceiro López dijo desconocer si el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero u otras autoridades gubernamentales están en contra del Presidente de la República, cuyo principal lema es el de "primero los pobres".



"Y a los que está molestando más es a los pobres, que son los que están perdiendo los empleos. Quisiera preguntarle a esas personas, ¿qué van a hacer los que pierden los empleos o los que han perdido el empleo? ¿Si les van a dar algo? Porque el Gobierno no les dan nada", criticó.



Además, cuestionó que mientras cierran el centro al paso de autos, permiten que las plazas comerciales sigan abriendo y sin mayores restricciones.



El empresario dijo que si bien en el centro es común ver locales vacíos, éstos se vuelven a rentar pero rápidamente se desocupan porque el negocio no funciona.



"Los que han cerrado es porque no aguantan la situación económica. En cualquier otro país del mundo se ha apoyado al mediano empresario, a las MIPYMES porque son la base de la economía, en realidad", aseguró al añadir que son estos establecimientos los que pagan mayores impuestos que las grandes empresas.



Asimismo, comentó que al cerrar el centro a la circulación vehicular no sólo se afecta a los propietarios de los coches, también a los que toman el transporte público, porque no pueden tomarlo si no es caminando fuera de los filtros de cierre.