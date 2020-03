"No se callen", pide hermano de "Javi", estudiante asesinado en Puebla

Al agradecer las expresiones de solidaridad por su hermano Francisco Javier, asesinado en Huejotzingo, Puebla, Alejandro Tirado pidió a los estudiantes no guardar silencio ante la violencia en México.



"Pedimos que no se callen para que esto no vuelva a pasar. Las autoridades no escuchan, pero lo que queremos es que nos escuchen y no dejen pasar esto; no bajemos la voz", manifestó al asistir a la marcha "Ni una bata menos" en el centro de Xalapa.



En este contexto, demandó seguridad para todos los universitarios tanto en Veracruz como en Puebla, Estado donde ocurrió el crimen contra su hermano y contra dos estudiantes más.



"Pedimos justicia como familia. Es lo que más pedimos, justicia y seguridad para nosotros los estudiantes. No es justo que nosotros estudiemos todos los días, vayamos a leer a la biblioteca, regresemos y vivamos con miedo", fustigó.



Sostuvo que, sin distinción de contexto, el crimen acecha a todos los universitarios.



"Es en todo el país donde vivimos una terrible racha de inseguridad. Queremos seguridad para poder estudiar tranquilos, porque somos el futuro de América Latina, (...) ¿Cómo podemos estudiar tranquilos", reclamó.



Dijo que el movimiento en Xalapa y Puebla sirve a la vez para que las autoridades escuchen a la juventud.



"Que nadie se calle, que todos alcen la voz", finalizó.