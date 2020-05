“No se permitirán más ejecuciones en Huatusco”, asegura Guardia Nacional

“No se permitirán más ejecuciones en Huatusco, no lo vamos a permitir”, dijo el subinspector de la Guardia Nacional, Julio Cesar Kirwin, durante el homenaje póstumo al que fuera inspector de la Policía Municipal de Huatusco, Manuel Chacón López, asesinado el pasado lunes Este jueves, la alcaldesa Baldinucci Tejeda Colorado, acompañado de su Cabildo, empleados municipales y policías despidieron a su compañero y amigo.La Edil destacó que Chacón López, orgullosamente huatusqueño, desde el 1° de enero de 2018 los acompañó en la administración y hasta la fecha había logrado mantener la paz del municipio.Tejeda Colorado agradeció su lealtad, pues siempre estuvo dispuesto a salvaguardar la integridad de la ciudadanía huatusqueña.Por su parte, el subinspector de la Guardia Nacional, Julio César Kirwin, expresó que un policía sale de su casa pero no sabe si regresará y este es uno de los trabajos más difíciles actualmente.Por ello, garantizó que la Guardia Nacional va a reforzar la vigilancia y no permitirá más ejecuciones, más violencia en la zona donde perdiera la vida su amigo y “un gran policía”, pues le tocó conocer a Chacón en el campo de trabajo.Después de las Guardias de Honor, el ataúd fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde al sonido de las torretas de las patrullas y con aplausos, despidieron al director de la Policía Municipal, que fue sepultado en su comunidad de Elotepec, en la sierra de este municipio.