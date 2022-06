"No se tolerará agresión contra la mujer", se compromete Cuitláhuac GJ

En Veracruz no se tolera ningún tipo de agresión contra la mujer reiteró el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, al detallar que la detención del presunto feminicida de Viridiana Moreno Vásquez fue detenido este día en Querétaro, en coordinación con la autoridad de esa entidad y al parecer se trata de un asesino serial.Desde Sala de Banderas, luego del mensaje de la Fiscal Verónica Hernández Giadiáns, el mandatario dejó en claro que para lograr este resultado de asegurar a un “asesino serial” era necesario mantener la secrecía del caso.“Como ven se trata de un caso tan inédito, como aborrecible, que, ante los reiterados intentos de evasión de la justicia en otros dos casos similares con perversa vocación de un repugnante probable asesino serial, tristemente un profesional en el uso mediático de las redes sociales era imprescindible una ruta de secrecía obligada, discrecionalidad y que sustituyera a la presión de la sensible indignación por efectividad en la investigación con un resultado infalible”, apuntó.García Jiménez, afirmó que en este, como en todos los casos se hará justicia y se aplicará la ley en contra de los responsables de este hecho que conmocionó a la sociedad veracruzana.“Que haya justicia, que no haya impunidad, el presunto responsable ya no está libre, que nadie siquiera se imagine que la perversidad superará la decidida procuración de justicia y el compromiso de cero impunidad”, dijo al reconocer el apoyo, así como la coordinación de las fiscalías de Puebla, Morelos y Querétaro.“Agradezco la coordinación y contribución de las Fiscalías de Puebla, Morelos y Querétaro con la Fiscalía General del Estado de Veracruz”, finalizó el mandatario veracruzano.