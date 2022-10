“No se ve” pero sí trabajamos, dice Fiscalía Anticorrupción de Veracruz

La titular de la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz, Clementina Salazar Cruz, minimizó el reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sobre que esta Fiscalía no lleva una sola sentencia condenatoria y escondió información sobre la preparación de sus trabajadores, pues les faltan estudios.“La verdad es que es una asociación civil que no tiene la información correcta”, dijo en entrevista.Salazar Cruz afirmó que contrario a los señalamientos del Instituto, sí hay resultados de parte de la Fiscalía a su cargo.“Es un dato incorrecto, estamos trabajando, los procesos son largos y por eso no se ven los grandes resultados, pero sí se han dado resultados importantes”, insistió.Sin embargo, en entrevista no detalló de los resultados que dice tener, argumentando que daría la información en otro momento.A principios de la semana el Instituto Mexicano para la Competitividad dio a conocer un análisis de todas las fiscalías anticorrupción del país, revelando que la de Veracruz no ha logrado ni una sola sentencia condenatoria contra servidores o exservidores públicos.Además, evidenció que arrastra un recorte en el presupuesto de 2020 de más del 70 por ciento respecto del año anterior, y sobre ésta recae la evasiva de informar acerca de la preparación académica del personal, así como los resultados en materia de procuración de justicia.El Instituto posicionó a la Fiscalía Anticorrupción de Veracruz como una de las peores en todo el país pues se negó de manera reiterada a informar del alcance de sus metas, por ejemplo, sobre cuántas carpetas de investigación judicializó o qué salidas alternas utilizó.Por cuanto hace a la preparación del personal que labora en la Fiscalía Anticorrupción, la de Veracruz se negó a enviar la información necesaria para determinar si están preparados o no académicamente para ocupar el puesto que ostentan.Esto es, no se aclaró si los ministerios públicos, policías, peritos, analistas y oficiales ministeriales cuentan todos con licenciatura; tampoco ofreció información para determinar si fueron capacitados o no.Tampoco brindó información para determinar cuál es el número de ministerios públicos con los que cuenta y el promedio de investigaciones que lleva cada uno.La Fiscalía Anticorrupción de Veracruz también carece de procesos como un registro de la investigación, mecanismos para investigaciones independientes, y con planes de colaboración para investigar, plataformas informativas y otorgamiento de carácter de víctima tanto para instituciones como ciudadanos.Igualmente, no se encontraron elementos para determinar cuál es el alcance de los logros de la Fiscalía Anticorrupción veracruzana.En el rubro que evalúa el número de investigaciones iniciadas a través de acuerdos reparatorios, criterios de oportunidad, el No Ejercicio de la Acción Penal o mediante judicialización, la entidad es una de las que no aportó información al respecto según el análisis.