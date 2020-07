“No sólo morimos de COVID”: ISSSTE desatiende a enfermos de cáncer en Veracruz

Familiares de pacientes y derechohabientes del ISSSTE protestaron en la Delegación del Instituto en Xalapa para denunciar falta de medicamentos y médicos especialistas.



"No sólo de COVID-19 nos estamos muriendo, estamos muriendo también de otras enfermedades. La falta de medicamentos y queremos respuesta de un cardiólogo y oncólogo que necesita nuestro amigo", dijo Guadalupe Hernández Gómez integrante de la Asociación de Jubilados y Pensionados del ISSSTE de Veracruz ( AJUPIV).



Lamentó que los médicos especialistas no estén laborando por la pandemia a pesar de que hay muchos enfermos con otros padecimientos.



Otra de las manifestantes, Georgina Martínez, comentó que están a la espera de ser atendidos por el titular del ISSSTE, pues en la ciudad de Veracruz, su esposo, el señor Refugio Díaz después de 4 meses, no ha sido atendido del cáncer que padece.



"El fue canalizado al Hospital del Alta Especialidad en Veracruz desde hace mes y medio y es la fecha que no lo reciben. Viendo que allá no lo atienden, estamos queriendo hablar con el Delegado, vamos a esperar que nos reciban porque no es justo que después de 4 meses no lo reciban", explicó



Consideró que toda la problemática que se está suscitando con la Institución y sus derechohabientes, es una burla, específicamente con los pacientes de cáncer.



"Nos han dicho que los médicos tienen derecho a vacaciones, que otros están enfermos, pero deben tener suplentes, sin embargo no hay. Hay muchos enfermos que están en la misma situación", concluyó.