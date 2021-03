“No soy represor”: Cuitláhuac defiende cambios sobre ultrajes a la autoridad

La reforma a la ley que endurece el delito de ultrajes a la autoridad tiene el objetivo de actuar contra los delincuentes, para evitar que salgan en libertad por los vacíos legales que existen, aclaró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien afirmó que no es represor como dos de sus antecesores.



En la conferencia de prensa que ofreció este jueves desde Sala de Banderas en Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal negó que la iniciativa que autorizó el Congreso del Estado tenga como fin acciones de represión, así como tampoco que se vea a la población como delincuentes.



“No soy represor como lo fue Miguel Ángel Yunes Linares, como lo fue Duarte, yo no soy represor. Es falso (que se vea a los ciudadanos como delincuentes), no es cierto, ya expliqué por qué incrementaron las penas, lo dije claramente, el ejercicio de la violencia armada contra los policías, una de sus formas de protección, están enterados, para ir contra la delincuencia organizada, el problema fue jurídico, que la delincuencia organizada utilizaba artimañas para zafarse, para quedar como medida preventiva en cárcel, era la medida preventiva la que evadían, aunque quedaran vinculados, solicitaban la medida preventiva de llevar el caso en libertad”, puntualizó.



García Jiménez dejó en claro además que en su gestión hay total respeto a la libertad de expresión, así como también advirtió que no se permitirán agresiones en contra de los periodistas.



El titular del Ejecutivo dijo que lamentablemente dos comunicadores han perdido la vida en lo que va de su gestión, donde se ha procedido y se cuenta con detenidos, así como órdenes de aprehensión en contra de presuntos responsables.



“Aquí cuando ha habido agresión contra periodistas se ha investigado; no vamos a permitir ninguna agresión a periodistas en Veracruz. Dos que han muerto en nuestra gestión, se han investigado y hemos detenido. Nosotros nunca hemos reprimido, lo hizo Yunes, lo hizo Duarte”.



También, reiteró que la modificación a la ley se llevó a cabo a petición de la población para evitar que los delincuentes salieran en libertad por los vacíos legales.



“Fue una demanda ciudadana, que los delincuentes no salgan, entonces elaboramos una estrategia jurídica, lo que hicimos fue en las agravantes, por eso se incrementó al máximo para que los jueces tuvieran los argumentos jurídicos”, apuntó.



Finalmente, expuso que estas modificaciones a la ley fueron analizadas por especialistas, así como los legisladores e integrantes de la Comisión de Seguridad del Congreso local.



“No fue una cuestión mía, lo analizamos con asesores, tuvimos varias reuniones con la comisión de los diputados, con la Comisión de Seguridad, ahí trabajamos en la última sesión estuvo a punto de subir a tribuna pero el presidente de la comisión solicitó regresara a revisión porque se evitó que hubiera ambigüedad, fue muy trabajado ese asunto”, finalizó el Gobernador.