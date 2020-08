“No tenemos nada que ocultar”, dice Alcalde de Álamo tras detención de policías

Luego de la detención de 7 policías municipales de Álamo por sus presuntos nexos con la organización criminal “Grupo Sombra” —incluido el Director de la corporación—, el alcalde panista Jorge Vera Hernández aseguró que su administración colabora con las investigaciones pues “no tienen nada que ocultar”.“Como Gobierno municipal hemos mostrado toda nuestra disponibilidad y cooperación necesaria porque no tenemos nada que ocultar. Confiamos en que las acciones se realicen con el debido proceso, sujeto a derecho y que cada quien enfrente la responsabilidad que le corresponda”, dijo en un video difundido por redes sociales.El pasado viernes 7 de agosto, en un operativo que coordino el mismo titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, fueron aprehendidos los policías por su relación con Agustín Méndez Díaz, alias “El Guty” o comandante “Jaguar”, líder del “Grupo Sombra”.Los elementos son señalados como responsables de diferentes delitos, como secuestro y extorsión. De acuerdo a los reportado, al momento de la captura, el director de la Policía Municipal, Guillermo “N”, incluso reconoció haber recibido fuertes sumas de parte del “El Guty”.Por su parte, el Alcalde detalló que ese mismo viernes tuvo un encuentro con el titular de SSP y con representantes de Fuerzas Armadas, “una reunión productiva”.“Posterior a dicho encuentro, se separó del cargo a algunos miembros de nuestra Policía Municipal, incluido el Director, para atender los señalamientos que se le realizan y por los cuales en este momento se están desarrollando las investigaciones correspondientes a cargo de la Fiscalía General del Estado”, dijo.Vera Hernández dio a conocer que por ahora fue nombrado un responsable de la Policía Municipal y mantendrán la coordinación en tareas de seguridad con el Estado y la Federación.“Con toda honestidad se los digo, soy el primer interesado en que todos los miembros de la función municipal que encabezo sean de rectitud en su actuar, porque como lo he dicho siempre, de ninguna manera permitiré la corrupción al interior del Gobierno municipal”, dijo.Asimismo, aseguró que seguirá trabajando pues “el que nada debe, nada teme”.“Me parece bien que se hagan todas las investigaciones que se tengan que hacer, a cualquier servidor publico. Que se conozca siempre la verdad y que se haga justicia, porque Dios conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones.“Continuaremos respetuosos de la libertad de expresión, y también de la pluralidad en la manifestación de las ideas. Ustedes saben que soy un hombre de resultados, y como siempre lo he dicho, el que nada debe, nada teme. Y aquí estoy dispuesto a continuar trabajando”.