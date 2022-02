"No tengo injerencia en el Gobierno de México", dice hijo de AMLO

Tras la polémica que surgió a partir de la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción presentada en el espacio en Latinus del periodista Carlos Loret de Mola, a través de un comunicado José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, aclaró que sus ingresos provienen de su trabajo como asesor legal en una empresa de desarrollo y construcción en Houston en Estados Unidos, por lo que rechazó que exista conflicto de intereses o tenga injerencia en el Gobierno de México.En el escrito, López Beltrán señala que en 2018, año en el que su padre ganó las elecciones Presidenciales y tomó posesión de su cargo, decidió seguir ejerciendo su profesión como abogado, sin embargo, posteriormente acordaron en familia mudarse a Estados Unidos.Aclaró que actualmente y desde el 2020 trabaja como asesor legal de desarrollo y construcción para la empresa privada KEI Partners en Houston, por lo que sus ingresos, dijo, provienen de su empleo."Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el Gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés", aclaró en el documento.López Beltrán finalizó su escrito al pedir que sea respetada la vida de él y su familia.Hace un par de días, durante su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo esperar a que su hijo José Ramón conteste "porque ya es grande", respecto a los señalamientos por vivir en una mansión en Houston, Texas.López Obrador aseguró que José Ramón López Beltrán "es independiente y no tiene que ver con el gobierno", luego de que también se dijo en un reportaje que la casona en donde vive es de un extrabajador de la empresa Baker Hugues, que supuestamente tiene contratos con Pemex.“No hay conflicto de intereses, es un montaje de Loret de Mola”, dice el presidente de México al acusar un montaje en contra de sus hijos y de él.