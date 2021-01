“No tengo nada qué ocultar”, dice López-Gatell ante vacaciones en Oaxaca

Ante las críticas desatadas por la difusión de fotografías en las que se le ve vacacionando en las playas de Zipolite, Oaxaca, en un lugar público, sin guardar la sana distancia y sin utilizar cubrebocas, el encargado del Gobierno Federal para el combate a la pandemia de COVID-19, Hugo López-Gatell, señaló en conferencia de prensa que "no tengo nada que ocultar":



"Fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas".



Su respuesta ante el cuestionamiento público por haber incumplido con las recomendaciones de las autoridades sanitarias en medio de un punto crítico de la pandemia, contrasta con la renuncia presentada por el Ministro de Salud de Nueva Zelanda, encargado del combate a la pandemia en su país, después de que fuera exhibido en medios por haber acudido a la playa en medio de la pandemia.



En ese sentido, David Clark, al presentar su renuncia al cargo señaló que: "Como ministro de Salud, es mi responsabilidad no sólo cumplir las reglas sino dar ejemplo a otros neozelandeses. Soy un idiota, entiendo que la gente esté enojada conmigo".



No obstante, en el caso de México, López-Gatell únicamente evadió su error, argumentando que visitaba familiares cercanos, esto, cuando se le observó en playas de Oaxaca, sin guardar las recomendaciones que él mismo emite de manera diaria para evitar contagios de coronavirus.



Durante el reporte diario para dar cuenta de las cifras de contagio por COVID-19, el funcionario federal fue cuestionado al respecto de las fotografías donde se le observa de vacaciones.



En este sentido, expuso que pasó los días de fin de año en una casa particular, pero como los restaurantes en Zipolite están abiertos al público, por eso asistió a uno. Sin embargo, dejó en claro que en la cena en la que se le observó se guardó la sana distancia.



Mencionó que se pudo percatar de que medios nacionales mostraron en primera plana el interés sobre donde había pasado el fin de año: “no tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, es un sitio hermoso”.



A decir de López Gatell, las realidades no son sincrónicas en el país, ya que en algunas de las notas “este detalle, que no es detalle, es sumamente importante”.



“De interés público lo que preocupa, o por lo menos a mí me preocupa, es que a lo largo de un año, hemos estado hablando de los mensajes sobre el control epidémico y pareciera esto ya no ser lo que está en el interés de los medios de comunicación y el servicio que pueden hacer a la población a lo mejor es de menor profundidad, calidad o extensión”, dijo en clara referencia a su inconformidad porque en medios tanto nacionales como estatales se publicó como noticia su vida privada, en días de vacaciones, si hacer efectivo el “quédate en casa”, y las recomendaciones sanitarias que diariamente repite.