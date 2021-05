“No todos somos migueles”; estallan panistas de Veracruz Puerto

La exdiputada federal del PAN, Gabriela Ramírez, afirmó que habrá voto de castigo de más del 50 por ciento de la militancia ante la imposición de Patricia Liberia como sustituta de Miguel Ángel Yunes Márquez, a quien le fue invalidada la candidatura.



Aseguró que "no todos los panistas somos Miguel" y reprochó que se haya impuesto a la familia Yunes sobre los principios del partido.



"No todos somos Miguel en el Partido Acción Nacional que somo casi 2 mil 500 miembros activos, la mitad no somos Miguel, es muy triste y lamentable lo que está haciendo el Partido, donde hemos perdido la dignidad, hemos perdido los valores, los principios".



Lamentó que en el PAN hicieran lo mismo que tanto criticaron de MORENA cuando le retiraron la candidatura a Félix Salgado Macedonio y se la dejó a su hija.



Con ello, sólo están usando a Paty Lobeira para mantenerse en el poder.



"Hoy Miguel Ángel Yunes está haciendo lo mismo con su esposa en donde está atentando con nuestra integridad como mujeres en donde esta usando a su esposa para llegar a su capricho, para llegar a una candidatura que desde antes del 14 de febrero él sabía que no cumplía con los requisitos, donde mujeres fuimos agredidas, golpeadas, es triste que el dirigente nacional Marko Cortés pase por alto todos estos agravios".



La exlegisladora acusó que en el PAN sólo los Yunes son candidatos.



"El hecho de no ser de la familia Yunes, de no ser del equipo de Miguel Ángel Yunes no tienes posibilidad alguna de ser candidata, no tienes posibilidad alguna de alzar la mano, ¿qué no hay militantes que no sean Yunes?"



Finalmente, dijo que pese a que están a punto de la elección y han alzado la voz, no teme ser sancionada por el partido porque es hora de que la familia Yunes deje el PAN.



"Esto tiene que acabar, este cáncer del Partido Acción Nacional se tiene que acabar. Yo no voy a renunciar al PAN, que renuncien ellos, que formen su partido y que ahí se postulen ellos, el papá, el hijo, no se vale, esto no es una empresa", finalizó.