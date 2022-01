"No va a pasar nada” con investigación de comisión del Senado contra Cuitláhuac: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su respaldo al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, respecto del proceso que se lleva en contra de José Manuel “N”, exsecretario técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República.Incluso aseveró que “no va a pasar nada” con la investigación de comisión especial del Senado que investiga presuntas violaciones a los derechos humanos y el debido proceso en Veracruz, pues los ciudadanos “no se dejan chorear”.“Yo creo que es un asunto que lo va a resolver la autoridad competente. Ya en su momento expresé que le tengo absoluta confianza a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, que lo considero un hombre con principios, una gente honesta.“Dije y repito que llevaba mucho tiempo Veracruz sin tener un gobernador como Cuitláhuac García, porque desgraciadamente Veracruz habría sido, fue, mal gobernado. Mucha corrupción, mucha vinculación con la delincuencia organizada y de cuello blanco, un desastre y ahora es distinto completamente”, señaló el Ejecutivo federal.Consideró que el Gobernador de Veracruz no está actuando de forma ilegal o injusta, por ello considera que “lo demás son posturas de legisladores que tienen Derecho a manifestarse, a expresarse, pero no pasa nada”.Opinó que los veracruzanos “están muy despiertos” y no se dejarán engañar respecto a este tema.“Están muy despiertos, ya no se dejan chorear, ya es otra cosa. Entonces no va a suceder nada. El pueblo apoya a Cuitláhuac, el pueblo veracruzano, la mayoría para no hablar en lo absoluto, la mayoría lo apoya y nosotros también.“Yo respaldo al Gobernador. No sólo porque es una autoridad legal, legítimamente constituida, un gobernante que está ahí porque obtuvo votos en elecciones limpias, libres, como no se veían en Veracruz en mucho tiempo, pero no sólo es por eso sino porque me consta que es un hombre con principios y con ideales”, agregó.