“No vamos a aguantar”: restauranteros de Orizaba piden abrir aun con semáforo rojo

Empresarios que pertenecen a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) buscan un diálogo con las autoridades del Estado. Su intención es pedir que no se vuelvan a cerrar los negocios del sector por la pandemia de COVID-19.



Y es que algunos municipios como Orizaba están cercanos a regresar a ser color rojo en el semáforo epidemiológico.



En entrevista el integrante de esta cámara, David Castañeda Roldán, apuntó que se tienen que organizar y unir los empresarios, quienes ya han tenido un fuerte impacto en su economía por la pandemia del coronavirus, pues requieren generar conciencia para evitar un cierre definitivo.



Dijo que todos los agremiados han observado sus medidas de prevención para protegerse del virus, cuidar también a sus trabajadores y clientes. “Les pedimos que no aflojen el paso, pues está latente una segunda oleada de contagios.



“Aplicamos nuestras medidas como son: control de la temperatura, la limpieza de los lugares, el uso de gel y cubrebocas”.



Indicó que no pueden ahora dejar de trabajar, pues por mucho tiempo han tenido horarios restringidos, algunos tuvieron que cerrar por meses, lo cual les afectó en gran medida, pero ahora también están lidiando con aumentos de la materia prima, del gas, el costo del embalaje de la comida para llevar,



“Será difícil dar servicio solo para llevar pues es alto el costo del embalaje. No, no vamos aguantar, muchos van a cerrar y ya hay una Ley y ya han habido multas y ciertamente sentimos el cuello muy justo", mencionó.