“No vamos a dejar de luchar”: pensionados mantendrán reclamos contra pago en UMA

Jubilados y pensionados del Estado de Veracruz se manifestaron en Xalapa para rechazar el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determina el pago de pensiones en UMA y no en salarios mínimos.



De acuerdo con Isabel Hernández López, docente jubilada, estas modificaciones en sus pagos ya se vieron reflejadas desde el día 16 de febrero.



“Desde el 16 nos dijeron que ya no nos iban a pagar ni cotizar en salarios mínimos. La ley es muy rebuscada para poder entender. A nosotros nos dicen que ahora vamos a cotizar en UMAS y a pagar en UMAS, qué contradicción tan grande de las leyes a las que nosotros nos regimos. Son unos mentirosos los diputados y senadores", dijo.



Los profesores bloquearon unos minutos la vialidad de la avenida Lázaro Cárdenas frente a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y posteriormente llevaron sus reclamos a la plaza Lerdo. Todos provenientes del puerto de Veracruz.



Hernández López lamentó que la administración estatal y federal haga caso omiso a sus reclamos y sólo defiendan intereses personales.



“Nos verán de bastón, nos verán con carreolas, nos verán con andaderas pero no vamos a dejar de luchar ante tantas injusticias que han cometido contra nosotros. Venimos de la SEV y venimos a pedir lo que nos han quitado”, dijo.



También recordó que aún se les adeudan pensiones, seguro institucional, el bono anual, parte de aguinaldos y bono del maestro desde la administración de Javier Duarte de Ochoa.



"Son aproximadamente 10 compañeros a los que desde hace 7 años no les han pagado. A nosotros nos descuentan quincenalmente. Cuando morimos no sabemos ni a qué aseguradora pertenecemos. Aquí nada más somos 10, imagínense cuántos más hay", concluyó.