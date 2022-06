“No vengo por el dinero”, aclara Ahued; hasta le pierde por ser Alcalde

Al negar que gane 101 mil pesos al mes, el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, aseguró que él no llegó al Gobierno Municipal por el salario, ni le interesa la cantidad que gana.En ese sentido, afirmó que devenga mensualmente 75 mil pesos, los regidores 65 mil pesos, exponiendo que tal vez la cantidad mayor es porque aún no han sido descontados los impuestos."Si hay 101 mil (de salario) se han de referir a los impuestos que pagamos nosotros, en todo caso esa cifra pudiera ser el recurso que supuestamente está libre de impuestos, pero como se retienen los impuestos, el neto que está aprobado en la Gaceta y publicado en el Estado es de 65 mil para los regidores", dijo al destacar que este sueldo es de los más bajos en Veracruz.Aclaró que si quisiera ganar dinero no sería Presidente Municipal, dado que le resta horas de trabajo, vida, tranquilidad y negocios."Yo quisiera darle a la ciudad mi deseo de servicio y no vengo por el dinero. A mí me cuesta más del doble o el triple ser Alcalde que no serlo", dijo.Además, recordó que la Ley establece que quien ejerza un cargo público tiene derecho a percicir un salario.Ante el exhorto que hizo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el presidente Andrés Manuel López Obrador de vivir en "la sana medianía"; explicó que el salario que perciben fue establecido en el presupuesto de egresos, aprobado por el Cabildo de Hipólito Rodríguez Herrero, el año pasado."Acuérdense que nosotros obedecemos un tabulador, los regidores del municipio, los que estamos aquí al frente con un presupuesto aprobado en el tabulador que está publicado en la sesión de Cabildo del año pasado y que también está remitido al Congreso del Estado", ahondó.En sus palabras dijo que hay que preocuparse no por lo que ganen los alcaldes, sino por lo que se roben, criticando que algunos de sus homólogos, con el aval de sus Cabildos, modificaron los montos que recibirían de sueldo."Creo que tiene mucha razón el Ejecutivo del Estado cuando vimos que algunas administraciones modificaron lo aprobado en el Cabildo y en el Congreso e hicieron cambios en los niveles de sueldos por eso había salarios de más de 150 mil pesos en ediles, pero Xalapa no lo tiene", reiteró.Ricardo Ahued afirmó que en su Gobierno se protege el presupuesto y patrimonio del municipio, por eso cuando detectan alguna anomalía se actúa inmediatamente.