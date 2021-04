“Nos fue mejor que en 2020”, dicen restauranteros de Veracruz Puerto tras vacaciones

La Semana Santa para el sector restaurantero dejó un repunte de hasta el 40 por ciento en el incremento de las ventas en comparación con el 2019, es decir, del año previo al que sí hubo temporada vacacional, con respecto al 2020, el repunte fue del 100 por ciento.



A decir del presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Marceo Van Eyck, además del turismo, la actividad comercial se reactivó por los comensales locales.



"Fue un repunte de ventas de 30 a 40 por ciento de lo normal, en comparación con el año pasado, a todos nos fue mejor. Pero en comparación con el 2018 a 2019 fue menos. Es necesario para que la economía no se caiga".



Reconoció que las expectativas eran mayores, no obstante, los resultados fueron positivos en materia económica.



"Somos afortunados que nos dejaron abrir porque hay otras ciudades como Ciudad de México, Puebla que sin alcohol, o que no les dejaron abrir".



A poco más de un año de la pandemia, los restauranteros han visto el cierre de alrededor de 120 mil restaurantes a nivel nacional y en Veracruz, aproximadamente el 20 por ciento de los establecimientos.



Aunque hay recuperación, llegar a la normalidad requerirá por lo menos dos años, principalmente para los establecimientos pequeños.



"Estamos llegando al punto de equilibrio, en donde ya no nos cuesta tanto para estar abiertos, para que nos recuperemos de los gastos, de las perdidas, va a tardar unos 2 años", indicó.