“Nosotros somos las víctimas” dice mamá del detenido por asesinato de periodista

La madre de Eduardo "N", presunto responsable del asesinato del periodista José Luís Gamboa, asegura que la detención de su hijo es parte de una mentira armada por la Fiscalía General del Estado (FGE).Alba, hermana de la víctima, señaló que quiere Justicia pero se equivocan al responsabilizar a su familia.En entrevista para Alcalorpolitico.com, precisó que en todo momento ha colaborado con la Fiscalía en torno del caso del asesinato de su hermano pero nunca le informaron que su hijo era parte de la investigación, tampoco fueron citados."Nunca lo citaron, en ningún momento lo llamaron (a su hijo), quieren hacer creer que los números de la delincuencia están bajando pero es mentira; están afectando a inocentes. Desde hace un mes dijeron que tenían el móvil y a los responsables, todo es una mentira, están queriendo hacer pagar a quienes no hicieron nada, nosotros somos las víctimas en esto porque el que fue asesinado era mi hermano, no nada más no están dando Justicia, están cometiendo injusticias", dijo.Precisó que la semana pasada se presentó ante la FGE para hablar con la fiscal y le dio cita para el próximo jueves y se limitó a decirle que no podía dar información.Señala que tiene miedo de que su otro hijo también esté en la mira porque le pidieron que lo llevara a declarar."Están armando una mentira. Cada vez que la Fiscalía va y viene, cada vez que pidió venir a la casa, cada vez que me han llamado sin documento voy, cada vez que me han llamado para que amplíe la información voy. En tres ocasiones se trató de hablar con el fiscal, en dos no se le encontró y en la tercera, me dio cita para este jueves, pasado mañana, para que me diera información", concluyó.