“Nuestra carrera ha sido difícil”, en Veracruz no se apoya el arte: Los Aguas Aguas

Integrantes del grupo musical "Los Aguas Aguas" señalaron que su carrera en Xalapa y en Veracruz ha sido difícil por falta de apoyo para el arte.



Edwin Bandala, jaranero del grupo, criticó que los gobiernos sean omisos al talento de la sociedad, en el ámbito artístico y cultural.



"Nuestra carrera ha sido difícil, bien difícil, pero no por las personas, es difícil porque Xalapa y Veracruz, se encuentran en una situación que no hay apoyo al arte, no hay apoyo a los pequeños empresarios y lo que se nos ha hecho fácil, es tener el apoyo de la ciudad, no como Gobierno, sino como gente, como pueblo".



Cabe recordar que hace algunos meses, "Los Aguas Aguas" ofrecieron un concierto en el Santuario de las Garzas, con el objetivo de rescatar espacios utilizados para delinquir, ya que en dicho lugar, han ocurrido asaltos y feminicidios, por lo que urgieron a las autoridades municipales a prestar más atención en estas iniciativas.



"Temas tan sensibles, requieren que se sumen los esfuerzos, no precisamente es responsabilidad de alguien, pero si de todos y entonces, el Gobierno debe tener más sensibilidad para sanar ese tipo de heridas, nosotros hicimos un intento un poco desesperado, quisimos llevar música y un poco de alivio a la sociedad".



Para finalizar, invitaron a toda la ciudadanía a buscar su tercer material discográfico dedicado a Xalapa, con su segundo sencillo "Manantial en la arena", el cual ya se encuentra en las plataformas digitales.