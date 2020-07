“Nueva normalidad” también significa responsabilidad, opina Sacerdote

El vocero de la diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, dijo que era de esperarse el regreso del Estado al semáforo rojo, pues al asumir la nueva normalidad muchos decidieron salir de manera indiscriminada, por eso hizo el llamado a ser responsables y evitar la transmisión del COVID-19.



“Vemos con preocupación el regreso de Veracruz al semáforo rojo y es lógico, porque después del anuncio de la nueva normalidad, algunos regresaron de forma indiscriminada y sin las medidas de prevención. Creo que estamos tratando de promover que el regreso a la nueva normalidad indica también responsabilidad, pues no se puede pensar que todas las circunstancias son iguales”.



Además, dijo, del uso del cubrebocas, gel, la aplicación de la sana distancia, se tiene que hacer de la manera correcta y se debe promover la concientización para que la gente lo use. “No extendamos el sufrimiento de las familias sólo porque no somos responsables”.



En referencia a los cuidados que se deben tener en los hospitales, Enríquez Báez consideró que ante la situación que se vive, en todos los nosocomios y sanatorios es indispensable tener un filtro sanitario para detectar a personas que pongan en riesgo a demás pacientes.



Añadió que no solamente se debe tener cuidado en el área COVID-19, sino en todas, pues si se permite el ingreso a otras, se puede poner en peligro a los enfermos.



En este sentido, se le preguntó sobre el caso de un menor de edad, que ya estando enfermo de un padecimiento respiratorio, se le permitió en el filtro sanitario del Hospital Regional de Río Blanco entrar al área de quimioterapia pediátrica y que después fue internado, intubado y falleció, a lo que expresó que se debe tener solidaridad con la familia de este niño de 3 años.



“Como sociedad podríamos solidarizarnos para que se genere el apoyo necesario a la familia que está sufriendo y que muchas ocasiones por cuestiones económicas, su dolor se puede hacer más grande”.