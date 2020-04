“Nunca” se usará la fuerza para mantener a la gente en sus casas: Delegado federal

El delegado federal en Veracruz, Manuel Huerta León de Guevara, aclaró que no prevén realizar alguna petición ante la Federación para ordenar el cierre de playas, ni tampoco se valdrá del uso de la fuerza pública para retirar a bañistas.



En entrevista, indicó que apelan a la buena voluntad de la ciudadanía para evitar salir de sus casas en caso de no ser necesario.



"El Gobierno Federal ha definido primero que nunca vamos a actuar por la fuerza, no vamos a entrar en toque de queda ni en restricción de derechos ciudadanos, nunca. Todo va a ser por la razón, todo va a ser por el convencimiento. (...) Es un llamado a quedarse en sus casas, nada más. Nunca vamos a actuar con la fuerza, tenemos que hacer más labor de convencimiento", dijo.



Aclaró que esperarán a que el presidente Andrés Manuel López Obrador informe sobre los siguientes protocolos a seguir respecto a la contigencia.



Por otra parte, indicó que el Gobierno del Estado y los municipios deben buscar la manera de apoyar a prestadores de servicios, quienes se están viendo afectados por esta contingencia.