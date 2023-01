“Odio a esa pend…”: Exhiben a docente del IVEA insultando a regidoras

Regidoras de Veracruz y Boca del Río dijeron recibir violencia política por parte de un docente del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), señalan analizar si procederán legalmente.Es a través de una grabación donde se exhibe a Álvaro Gives Fernández, conocido como el “Profe Gives”, apoyo operativo territorial por parte del IVEA en el municipio boqueño, cómo dice abiertamente odiar a la regidora morenista del Puerto de Veracruz, Lissethe Martínez Echeverría.En la plática donde se le escucha gritar, pide también a los presentes que no vayan a los eventos de las colonias que organiza la regidora boqueña Ana Cristina Morales Villar, argumentando simplemente que no quiere que vayan “y punto”.Gives Fernández platica con una mujer identificada como Mar Morales y se escucha al docente condicionar la participación de Cristina Morales en un evento que se realizará en la colonia Carranza, lanzando ofensas hacia las dos ediles.—Si va sola va, pero si va con la otra pendeja (Lissethe) que ni se pare ahí ¿Por qué? Porque yo lo digo. Porque la odio a esa pendeja, por eso.—¿Pero qué te hizo? —se oye que le preguntan.—¿Qué me hizo? Nada, sólo hablar mal de mí ¿Se te hace poco?.Cuando la mujer de la conversación le comentó que eso era “violencia política”, el profesor, quien se especializa en programas de fomento de la lectura en escuelas y colonias de Boca del Río, respondió:“Me vale que sea violencia política o misoginia o lo que quieras”.La regidora Cristina Morales señaló que en diversas ocasiones ayudó al Profesor Gives donándole libros para niños y adultos, así como acompañándolo en eventos; dijo desconocer el actuar del maestro pero que se mantendrá al margen de la ley al señalar que existe violencia política en su contra.Por su parte, la regidora Martínez Echeverría dijo no entender el porqué de esas muestras de odio por parte del “profe Gives” hacia ella, pero que tampoco tolerará los señalamientos, por lo que analiza de qué manera procederá.“Estaremos investigando a profundidad qué es lo que procede dado que él, siendo un profesor que lleva un programa educativo dirigido a niñas y niños, no puede expresarse así. Esto en pleno siglo XXI no lo podemos permitir ni tolerar al tratarse también de un actor político”, dijo.