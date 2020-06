“Ojalá se aplique en otras partes” la Reforma Electoral de Veracruz: AMLO

El presidente de la República Ándres Manuel López Obrador avaló la Reforma Electoral que se aprobó recientemente en de Veracruz y que recorta las prerrogativas a los partidos políticos, acorta a 3 años los periodos de alcaldes y permite su reelección, entre otras nuevas disposiciones.



“No sabía yo de esta reforma, ojalá se aplique en otras partes”, expresó durante su conferencia de prensa de la mañana de este lunes desde Xalapa.



Al cuestionarle sobre la aprobación de los 110 ayuntamientos a esta Reforma que causó polémica y provocó que partidos de oposición pidieran revisión acta por acta de cada Cabildo que lo avaló, el Ejecutivo federal dijo que se gasta mucho en partidos políticos.



López Obrador llamó a los partidos de oposición “hipócritas” y de “doble moral”.



“Se enzarapan, en vez de dar la cara y decir, somos conservadores; estamos a favor de que se ayude a los potentados, oligarquía se llama eso, no democracia”.



Debido a que no conocía la Reforma, durante la conferencia el gobernador Cuitláhuac García Jiménez le informó que se modificó la Constitución Política del Estado de Veracruz para diminuir en 50 por ciento el presupuesto a partidos políticos, además de modificar la estructura eliminando los consejos electorales municipales y lograr la coincidencia de las elecciones locales con las federales, cada tres años.



“Eso traería un ahorro en este 2021 de alrededor de 500 millones de pesos”, explicó García Jiménez al Ejecutivo federal al agregar que 110 cabildos lo aprobaron, “ahorita ya hay más, pero la noticia que se dio hace poco es que 100 lo habían aprobado y por tanto se cumplió con ese requisito”.



Al respecto, Lopez Obrador definió que es muy importante que se ahorre, puesto que antes se gastaba mucho en elecciones, “todo era faramaya, las elecciones en Mexico costaban mucho y al final de cuentas no se respetaba el voto”, aseguró al recordar que en Veracruz se registraron muchos fraudes electorales.



“Que bien que se ahorre y lo mismo en el caso de los partidos, porque se gasta mucho y hay que bajar a la mitad, cuando menos y los de la oposición se oponen”, finalizó al acotar que es buena esta reforma.



Cabe mencionar que la reforma electoral del estado incluye la reducción de financiamiento a partidos políticos, así como disminuir de 4 a 3 años la administración de los presidentes municipales con posibilidad de reelección y la desaparición de consejos municipales, así como la eliminación de la consulta popular.