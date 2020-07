"Oleada verde por Veracruz": Feministas de la CDMX exigen aborto legal a la SCJN

Feministas que apoyan la libertad de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y el aborto legal, marcharon este viernes hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la Ciudad de México, luego de que ministros desecharan un proyecto que permitiría la interrupción legal del embarazo en Veracruz.Alrededos de 150 de jóvenes se congregaron desde las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución, ataviadas de negro con una pañoleta verde.En su mayoría, son mujeres que no rebasan los 25 años.La jefa de la Policía Femenil de la Ciudad de México, Itzania Otero, del indicativo Atenea, se acercó al grupo de jóvenes para informarles que la Policía está para protegerlas.“Nosotros estamos para protegerlas, que lleven su marcha en paz, que no haya abusos, cualquier cosa díganlo ”, les expuso.Las jóvenes pidieron que no haya hombres en la marcha, que periodistas masculinos no estén presentes, lo mismo que camarógrafos.En el lugar también está presente personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, del Gobierno de la Ciudad de México.La directora del agrupamiento Atenea de la Policía Metropolitana Femenil, Itzania Otero, dirigió un mensaje a los colectivos de mujeres encapuchadas, para pedirles que no agredan a personas y que cuidarán en todo momento su movilización.Además, refirió que las manifestantes que quisieran realizar pintas, podrán hacerlo conforme a su planeación, sin que esto sea impedido.El despliegue policial del agrupamiento Atenea se encuentra en diferentes puntos, en donde se tiene previsto transcurra la manifestación.Poco antes de las 11 de la mañana comenzaron a arribar las mujeres a las inmediaciones del Monumento a la Revolución.