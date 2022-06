El diputado federal del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Armando Gómez Betancourt aseveró que el senador priísta Miguel Ángel Osorio Chong, no tiene ninguna calidad para hacer expresiones sobre lo que ocurre en el estado de Veracruz, ya que tiene desconocimiento total de lo que ocurre en la entidad.“Osorio Chong está fuera de la realidad, en su partido están desesperados, está tan alejado de la realidad que no sabe cómo les fue en las pasadas elecciones y por eso se atreve a opinar de lo que no sabe”, asentó el diputado federal.Y es que, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), criticó al Gobierno de Veracruz encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, al que calificó como "el peor del país".Al respecto, el legislador morenista sostuvo que Osorio Chong tampoco tiene autoridad moral porque no representa nada, pertenece a una clase política impresentable, “han sido la comidilla en las últimas semanas en todo el país”, dijo al referirse al PRI.“Hay críticas sobre su líder nacional, tuvieron pésimos resultados electorales, la gente ya les ha dicho que no un montón de veces en las urnas. Además, Osorio Chong estuvo en el sexenio más corrupto de la historia de México, es un plurinominal al que nadie eligió, por lo que no tiene derecho de opinar de algo que desconoce”.A decir de Gómez Betancourt, en Veracruz se están gobernando bien y cada día se hace un legítimo esfuerzo tanto de instituciones, dl gobernador y de toda la ciudadanía para reconstruir un estado que estuvo en manos de los corruptos y saqueadores.“Hoy se ve un veracruzano haciendo un buen trabajo en la procuración, impartición de justicia, cifras positivas en pacificación del estado, los números lo demuestran; van a la baja el homicidio doloso, el secuestro, la extorsión”, expuso.En materia de procuración de justicia, agregó el diputado, se avala la garantía de audiencia, la impartición de justicia justa, equitativa, el no privilegiar a la clase política como antes y en caso contrario, privilegiar a las víctimas.“Pero Osorio Chong no está acostumbrado a eso, está acostumbrado a una justicia especial para una clase política impresentable como a la que él pertenece y su líder nacional; y la que los mexicanos ya no queremos”.De este modo, el morenista rechazó las expresiones del senador, por considerar que no están apegadas a la realidad, no tienen fundamento y critican a uno de los mejores gobiernos del país.Este tipo de críticas inaceptables, son de un PRI desesperado que se encuentra extinto, de una oposición descontrolada que no sabe qué hacer.“Ya atacan al hijo del presidente, ahora se refieren a un estado que me parece es ejemplar y caso de éxito. Un estado del que solo podemos opinar los veracruzanos nadamas, porque a nosotros nos consta en qué circunstancias vivimos y estamos. Hay desconocimiento total, Osorio Chong está fuera de la realidad, tan alejado de la realidad que no sabe cómo les fue en las pasadas elecciones y por eso se atreve a opinar”.Para finalizar, le recomendó a Osorio Chong preocuparse por su estado, en donde su partido el PRI, perdió, “porque bien se sabe que es parte de la descomposición social. Como oposición están extintos, pero no se han dado cuenta”.