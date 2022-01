“Padre Moy”, sacerdote de Diócesis Orizaba contrae COVID-19

Debido a la alta capacidad de contagio que la variante Ómicron tiene, diferentes sectores de la población ya empiezan a ver un número elevado de casos y la Diócesis de Orizaba no es la excepción, pues uno de los sacerdotes, el “Padre Moy", se contagió del virus, aunque aseveró que su cuadro no es grave gracias a que se vacunó.De acuerdo con la información dada por el mismo clérigo, el cual es conocido por muchos fieles como “padre Moy”, sacerdote que desempeña sus labores en la zona serrana de Zongolica, su estado de salud es bueno pues los síntomas hasta ahora han sido leves.El sacerdote, uno de los más jóvenes de la Diócesis de Orizaba, relató a través de su red social que estaba confiado de que solamente sería una gripa, sin embargo salió positivo al virus del COVID."Como tuve duda y estaba yo más de terco, que me hago otra y que me vuelve a salir bien positiva, entonces entendí que estaba contagiado de COVID-19. Desde entonces salí de mi parroquia y estoy en otro lugar, gracias a Dios el proceso de la enfermedad ha sido bueno, he estado tranquilo, no habido ninguna situación grave de salud, tengo bien mi oxigenación, he andado con un poco de dolor de cabeza pero nada complicado en realidad", detalló.Consideró que su cuadro no ha sido grave porque se ha alimentado bien, ha hecho deporte y tiene la aplicación de las dos vacunas. "Me puse las dos de AstraZeneca y creo que eso me sirvió muchísimo para que yo me pudiera fortalecer", dijo.Añadió que con esta enfermedad ha entendido un poco más a las personas que se han contagiado, pero también ha hecho conciencia de la situación tan grave que es para las familias que llegan a contagiarse, pues pierden su empleo y no tienen cómo sustentarse.