“Pandemials”, la generación que nació y creció entre el COVID

Los niños que nacieron y han crecido en medio de la pandemia de COVID-19 han sido denominados como la generación “pandemials” y es que a nivel tanto físico, como social están marcados por el confinamiento, lo cual les ha dejado efectos que se notarán ahora que comiencen a salir, afirmó el médico pediatra y alergólogo, Luis Alfredo Domínguez Sansores.A nivel físico, al vivir prácticamente en una “burbuja”, no se desarrollan adecuadamente las defensas, dejando su sistema inmunológico débil.“Está la parte inmunológica en la cual el niño, al no estar expuesto, al estar en un ambiente que pudiéramos llamarle de burbuja, no está generando de forma adecuada el desarrollo del sistema inmunológico, esto puede generar que una vez que el niño se integre a la vida cotidiana en aulas, kínder, van a tener procesos infecciosos”, dijo.De acuerdo con al también presidente del Colegio de Pediatría de Veracruz, los “pandemials” son propensos a desarrollar más alergias que un niño que crece en condiciones normales en contacto con el medio ambiente.“La teoría de la higiene nos habla de que a mayor esterilidad del ambiente que estamos mencionando va haber un incremento importante de las enfermedades alérgicas”.A nivel emocional, los menores son más apegados a sus padres y al círculo cercano de la familia, además de que según investigaciones, las mujeres que desarrollan embarazos en medio de crisis como la pandemia, desastres naturales o guerras, tienen niños que son más propensos en sus alteraciones emocionales e incluso son más agresivos.Esto se explica por el estrés constante en que viven las madres durante la gestación.“Se ha visto en estudios a largo plazo de desastres mujeres embarazadas y se ha dado seguimiento a los niños y adultos y se ha visto de un desarrollo mayor de un área que se llama amígdala en el cerebro, esta área es la encargada de las emociones, se ha visto que los niños que nacen en estas condiciones van a generar un proceso que puede alterar sus emociones, se han encontrado que tienden a ser más depresivos, mayor índice de ansiedad y se encontró también que son más agresivos también, sobre todo en el grupo de niñas”.Lo que recomienda como especialista, es la integración rápida de los niños al entorno social.