“Panorama desolador”: 3 años de 4T y la violencia feminicida sigue igual

Con la “4T” no hubo el cambio que se requería contra la violencia hacia la mujer y acciones como el programa “Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas en Veracruz” se quedaron en el papel.Además, están surgiendo iniciativas de grupos como la Colectiva “Brujas del Mar” que busca sanciones para quienes encubran a presuntos feminicidas , sin embargo, dicha propuesta está planteada de forma errónea.En entrevista, la integrante del Observatorio Universitario de Violencias de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados González, afirmó que en lo que va del actual Gobierno Estatal y Federal, ambos de la llamada Cuarta Transformación, los pendientes para las mujeres “siguen siendo los mismos”.“Más allá del discurso no se ha trabajado de manera estructural ni inmediata para poder revertir la situación (de violencia); realmente estamos dentro de las primeras entidades, según datos oficiales generados desde la Fiscalía General del Estado y enviados a la Federación; seguimos en los primeros lugares a nivel nacional por feminicidio.“Siguen las agresiones a las mujeres, no importando si son ciudadanas de a pie o si son funcionarias públicas. El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) sigue acéfalo y no hay una estrategia puntual para atender la situación de violencia contra las mujeres”, señaló.Respecto a la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer, consideró que son pocos los avances y muchos los pendientes en la entidad, en donde existe la posibilidad de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) decrete una tercera Alerta de Violencia de Género “Hay una tercera solicitud para que se genere una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por la situación de desaparición que se ha desbocado en los últimos años; los pendientes ahí están y lo más grave es que no están siendo atendidos, al contrario, están subsumidos por otros intereses, por otros temas que se consideran más importantes, por una misoginia institucional que es grave y que más allá del discurso la podemos ver en la forma en que no es atendido el tema de manera estructural e individual.“Es un panorama desolador en el que nos encontramos las mujeres en el Estado, en lo cotidiano y también en el marco de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer”, planteó Casados González.La académica cuestionó el papel de los 3 órdenes de Gobierno en Veracruz, así como de órganos como la Fiscalía General del Estado, pues a su parecer no hay diferencia entre las prácticas del pasado y la forma de encarar actos de violencia hacia la mujer, lo que califica como una “misoginia institucional”.Recordó que el 25 de enero de 2019 ella participó en el anuncio del programa “Cero Tolerancia” que realizó el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, pero a partir de entonces no ha habido cambios ni un seguimiento puntual a dicha estrategia.“Se anunció y se trajo a varias titulares de los gobiernos municipales, a presidentas y presidentes municipales, para que conocieran esa estrategia de ‘Cero Tolerancia’ y de ahí en fuera francamente no se dio continuidad a un trabajo en su planeación incluso intervinieron mujeres expertas, feministas expertas veracruzanas para diseñar esa estrategia.“No se le dio continuidad, se pensó que con anunciar que había una estrategia pues ya se iba a parar todo y no. Frenar la violencia hacia las mujeres, prevenirla, sancionarla y erradicarla requiere trabajo. El asunto es que solamente se enunció y de manera desarticulada se han defendido una serie de situaciones, pero no la han echado a andar, pero difícilmente va a funcionar algo que no se ha echado a andar”, lamentó.Respecto a iniciativas como la de sancionar a familiares y conocidos que encubran a presuntos responsables de feminicidios, impulsada por la colectiva “Las Brujas del Mar”, Casados González señaló que sería una propuesta “errónea” tal y como fue presentada.La semana pasada la organización hizo pública la “Iniciativa Montse” ante medios de comunicación en Xalapa, la cual está pensada para sancionar a quienes encubran a presuntos feminicidas, aun tratándose de familiares de estos, a los que la Ley actualmente otorga inmunidad.La propuesta deviene del feminicidio de Montserrat, joven veracruzana que presuntamente fue asesinada a manos de su entonces novio, Marlon “N”, actualmente prófugo, a quien sus propios padres ayudaron a evadir la acción de la justicia. Ellos actualmente se encuentran presos por su presunta participación en el crimen.En la iniciativa se incluyen sanciones para las redes de protección sociales, incluidos padres, amigos o hermanos, que encubran a un hombre señalado por el presunto delito de feminicidio. Específicamente se prevé modificar la sección V del artículo 345 de la norma local, pues de acuerdo con lo vertido en la presentación pública de la iniciativa, la Ley favorece a los presuntos responsables.Al respecto, la académica criticó que, si bien ella fue invitada a la presentación y declinó estar presente, se le advirtió con anterioridad a la organización, e incluso en ese mismo evento, que la iniciativa con la que buscan cambiar el Código Penal, no es correcta debido a que es necesario mejorar la técnica jurídica.A decir de Casados, la propuesta carecería de fundamentación y estrategia legal que permitiera incluso que fuera contemplada en su momento como una verdadera iniciativa de reforma.“Jamás seré parte de ninguna actividad que tenga iniciativa para personas que, como ellas, agreden a feministas.“En segundo lugar, lo hicieron notar especialistas y personas que saben de leyes, que no era pertinente toda vez de que se pueden incluir algunas reformas en leyes que ya hay o que se puede realizar una serie de leyes que ya existen”, dijo.Estela Casados explicó que la Constitución de Veracruz, así como el Código Penal y todo el engranaje legal que existe para proteger a las mujeres es incluso avanzado frente al país, aun y con todas las reformas impulsadas, si no se aplican y adecúan a las necesidades actuales, no funcionarán.“Más que generar otro tipo de leyes hay que echar a andar aquellas que ya están y respetar lo que el Código Penal del Estado de Veracruz establece para atender los delitos de feminicidio, atender lo que dice la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por feminicidios que tiene medidas de prevención y de sanción, que no se han atendido.“Más que generar más instrumentos, más leyes, hay que atender y actuar en función de lo que ya hay”, enfatizó la académica.