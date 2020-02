“Para no hacer el rídiculo”, Ahued ya no descarta tener más ambiciones políticas

El administrador general de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, no descartó buscar otros cargos en el próximo proceso electoral.



"Si es para bien, oigan lo que digo, si es porque estoy en perfecto estado anímico y estoy seguro que contaré con el respaldo de la gente pero que sirva para pacificar, para que la gente esté feliz, tomaré cualquier cargo, para estorbar, créanme que lo hago en mi casa muy bien, ya aunque me pongan a barrer".



"Hoy no puedo decir no y decir sí, también sería un atrevimiento, entonces como ya les he quedado mal en diferentes ocasiones que digo como todos los políticos, al final de cuentas, acabas en el mismo caminito".



En ese sentido, enfatizó que muchas veces ese cuestionamiento ha hecho "que se trague sus palabras”.



“Fíjense que cuando me hacen esa pregunta, me he tragado mis palabras muchos años, cuando fui Presidente Municipal dije que ya acababa mi carrera, luego fui Diputado federal y dije ya no quería nada, luego a la Local y ya no quería, ya estoy en el Senado y luego vine a dar acá, entonces para no hacer el rídiculo, no sé que me depara, que Dios me depare, si estoy vivo, sano, contento y si estoy capacitado para asumir un cargo, lo haré con todo gusto", finalizó.