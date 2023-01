“Para ser honestos”, Veracruz es más seguro, dice Adán Augusto

El secretario de Gobernación del Gobierno federal, Adán Augusto López Hernández, aseguró que a pesar del asesinato de 6 personas el pasado domingo en la ciudad de Veracruz —entre las víctimas el jefe de plaza Fernando Pérez Vega, "El Pino", y dos niños—, la entidad ha mejorado en seguridad.Este martes, en su segunda visita al puerto jarocho este mes, la “corcholata” del presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que poco a poco se recupera la estabilidad al bajar los índices de violencia.“Qué lamentable que suceda, yo nuevamente lo digo: se esta trabajando para garantizar la paz y seguridad de los veracruzanos y es una tarea en la que participamos todos. Para ser honestos, Veracruz ha ido bajando, estaba en los primeros 6-7 lugares ahora está un poquito abajo de la media tabla, se va recuperando poco a poco la estabilidad", dijo.Adán Augusto afirmó que por el momento no se ha requerido por parte del gobernador Cuitláhuac García Jiménez el reforzamiento de la seguridad en Veracruz.En esta gira de trabajo, afirmó que no habrá encuentros con García Jiménez porque no coincidieron las agendas."Si es necesario sí (se reforzará la seguridad), tiene que haber mucha labor de prevención, trabajo de inteligencia para ayudar a abatir los índices. Cuando el Gobernador lo estime, estaremos ahí para tender la mano y trabajar de manera conjunta como lo hemos hecho hasta ahora; (...) en este momento no,en otras ocasiones a petición se él, vamos a esperar, mantenemos comunicación constante con el gobernador", indicó.El encargado de la política interna del país declinó comentar sobre si "El Pino" era investigado por el Gobierno federal.