“Pena máxima al feminicida de Juana”, demandan veracruzanas

Jóvenes feministas de Veracruz se movilizaron este domingo luego del brutal feminicidio de Juana Ovando de los Santos , crimen ocurrido el pasado miércoles en Xalapa.Tanto en la Capital como en Coatzacoalcos, este domingo salieron a protestar demandando justicia para la joven que también fue en vida activista en pro del feminismo.Por el feminicidio, esta misma semana se informó sobre la detención de Serge “N”, quien según se reportó habría matado a Juana a martillazos y con un arma punzocortante luego de que ella le reclamara por el robo de despensa, y es que habitaban un inmueble donde compartían servicios de cocina y baños.En Xalapa, alrededor de 400 mujeres salieron a alzar la voz no sólo por Juana, sino por todas las continuas víctimas de feminicidios en el Estado y en el país. Como en otras ocasiones, marcharon por la avenida Ávila Camacho hacia el Centro.Mientras que en Coatzacoalcos, la colectiva “Medusas de la Costa” se manifestó en el parque Independencia, exigiendo cese el acoso, violencia e inseguridad que sufren las mujeres en la ciudad, el sur de Veracruz y todo México.El grupo colocó consignas en el monumento a los héroes de la patria e incluso un pañuelo morado al busto de Miguel Hidalgo y Costilla.Solicitaron que los últimos casos sean esclarecidos, se detenga a los responsables de los feminicidios y se brinden condiciones de seguridad para todas las mujeres.“Queremos justicia para Juana Ovando, su caso no se puede quedar así, no puede haber otro carpetazo en el estado de Veracruz, pena máxima al feminicida de Juana”, dijeron.En este municipio, fueron más de 30 mujeres las que gritaron diferentes demandas, uniéndose al mismo tiempo a la movilización en la Ciudad de México, detonada también por la muerte de Debanhi Escobar en Nuevo Léon.