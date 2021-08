“Perdimos todo, no pude rescatar nada”, cuenta refugiada de Xalapa

Sin vivienda y sin su principal sustento de trabajo: su máquina de coser, así dejó el huracán Grace a Maribel Gutiérrez Ávila, habitante de la colonia Roberto Abello, quien tras la inundación en la zona tuvo que ser trasladada por Protección Civil al albergue instalado en el Gimnasio FOVISSSTE.



“La casa donde yo vivía se inundó muy feo, perdí todas mis cosas, fue una pérdida ya para todo, no tuve nada que rescatar. Yo era costurera, mi máquina de coser, todo se me echó a perder, quedó enterrada”, indicó visiblemente afectada por la pérdida de su patrimonio.



Tras el embate del meteoro, personal de PC Municipal acudió a la zona esta mañana e inmediatamente los auxilió, trasladándolos al refugio donde están recibiendo la atención adecuada y un techo seguro para estar. Se trata de ella, su esposo, su hija mayor de edad y otros tres menores.



Gutiérrez Ávila Acotó que los trabajos de arreglo de ropas, que había recibido en los días previos, también quedaron bajo el agua y entre los escombros que trajo consigo el deslave en el lugar.



“Quedé incomunicada, mi teléfono también (se perdió), mis pertenencias, papeles personales, todo, todo se me perdió, lo que es actas de nacimiento, credencial, todo, todo se me perdió”, señaló entre suspiros de desconsuelo.



La damnificada indicó que gracias a su vecina, quien es jefa de manzana de su colonia, fue que pudo solicitar el apoyo de Protección Civil Municipal; aunque personal de la corporación ya se encontraba en la zona viendo otras afectaciones, hasta percatarse que su casa ya había perdido la barda que protegía uno de los cuartos.



“Con ellos la verdad ya fue más tranquilo porque no había pasado la situación en que mis hijos estaban encerrados en un cuarto y yo estaba solita tratando de sacarlos, porque yo pensaba que mis hijos se iban a morir”, expresó llorando al recordar ese momento de inminente tragedia.



Narró el momento de impotencia y desesperación que vivió al ver su calle convertida en un río, amenazando con acabar todo a su paso.



“Furioso, arrastrando lo que podía y tenía fuerza que no podía sacar a mis hijos y fue como entre todos los vecinos rompimos, a parte de lo que rompió la corriente del agua, ellos me ayudaron también a tratar de abrir la puerta del cuarto donde estaban mis hijos y me ayudaron a sacarlos”, especificó Maribel Gutiérrez Ávila.



Dijo que el agua subió hasta dos metros en ese punto de su vivienda y que gracias a que contaba con una litera, sus hijos pudieron refugiarse en la parte superior de la misma “y así fue como gracias a Dios no les pasó nada pero sí estaban espantados, gritaban y lloraban”.



La fuerza del agua, añadió, rompió y dobló las puertas y acabó con los cristales de las ventana de su casa, reiterando su agradecimiento a sus vecinos y a los elementos de PC Municipal por auxiliarla a recuperar sanos y salvos a sus hijos.



“Gracias a ellos mis hijos están vivos. La verdad me quedé con las manos vacías, no tengo nada, mi fuente de trabajo ahí se quedó. Vendía productos naturales, todo eso se me echó a perder y apenas había invertido, todo eso las corrientes de agua se lo llevaron”, manifestó entre sollozos y sus ojos aguados.