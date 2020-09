“Perdió a bebé por la impresión de ver cómo auto arrolló a familiares”, dicen

Linda, una joven que se convertiría por segunda vez en madre, ya no pudo realizar su sueño, la fuerte impresión que le causó ver a sus familiares ser arrastrados por un auto que los atropelló mientras celebraba su baby shower, ocasionó la pérdida del producto en su vientre, este martes por la tarde.



"Fue la impresión de ver a su familia tirada, ver como los arrolló el carro. Estábamos sentadas a la orilla de la banqueta y nos dimos cuenta que el hombre aceleró, rechinaban las llantas, le pegó al carro blanco y de ahí ya no supimos nada, solo que pasé encima del carro y caí", explicó la madre, de Linda, Rocío Muñoz Gupar, quien exigió justicia para su nieta fallecida y pidió a las personas no juzgar sobre el hecho.



" Era un convivio entre la familia. No estábamos haciendo ningún daño, era porque ya iba a nacer la pequeña, no sé porque juzgan", precisó.



En medio del dolor, la señora pide apoyo económico para poder costear los gastos funerarios de la pequeña fallecida, debido a que son de escasos recursos.



"Hoy por nosotros, mañana por ellos, que nos echen la mano", sostuvo.



La familia de Linda requiere de medicinas, vendas, gasas, principalmente.



La dirección de la familia es Quetzalcóatl esquina Altar de Piedra, en Ciudad Olmeca, lado río.



Ahora, temen en las próximas 48 horas, el presunto agresor salga libre, ya que el argumento de las autoridades es que las lesiones de los atropellados son "leves".



Ante ello, las víctimas ampliarán la denuncia penal contra el agresor.