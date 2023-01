"Pinocho" de Guillermo del Toro repite hazaña, se alza como mejor película animada en los Critics Choice Awards

Guillermo del Toro sigue cosechando éxitos gracias a su película "Pinocho", hace unos días la cinta se llevó el Globo de Oro en la categoría de mejor animación, y ahora repite esta misma hazaña en los Critics Choice Awards que se llevaron a cabo esta noche.La noticia no fue ninguna sorpresa, pues tras el excelente recibimiento del público, el éxito que ha tenido y la favorecedora crítica que ha recibido, el mexicano se posicionaba como el favorito en esta gala.Durante su discurso de agradecimiento, Del Toro reveló que antes de que saliera la luz, su versión del niño de madera que se convierte en ser humano fue rechazada por varios estudios, pero que jamás se rindió: “Animar es darle vida algo que no tiene. Es una película antigua y eterna que hicimos nueva; nos rechazaron todos los estudios y llevó más de 15 años. Empezamos en 2004 y aquí estamos", dijo.Asimismo, volvió a resaltar el poder del cine de animación, el cual considera ha sido mal catalogado como una cosa de niños. "La animación es un gran camino para logar grandes objetivos; no es solo para niños. Con paciencia haremos que se entienda”, agregó.Con este nuevo triunfo dedicado especialmente a México, el creador de "El laberinto del Fauno" se perfila como amplio candidato a levantarse de nuevo con un Oscar, en la entrega que se realizará el próximo mes de marzo.