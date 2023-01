“Plan B” busca congruencia entre votos y curules en el Congreso: Vázquez Barajas

Para el exconsejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, los cambios propuestos por el titular del Ejecutivo federal en su llamado “Plan B” de reforma electoral, representan avances en cuanto a la congruencia entre votos y curules en el Congreso de la Unión, pues a su decir se trata de llegar a la tasa cero de la diferencia entre los sufragios que emiten los ciudadanos y los escaños que ocupan los partidos en la Legislatura.“El sistema mexicano tolera hasta un 8 por ciento de sobrerrepresentación de los partidos políticos, eso en un sistema democrático no está bien visto, un país es más democrático en tanto el voto genera mayor igualdad y creo que este es uno de los grandes avances de la propuesta de reforma electoral”, destacó.Durante su intervención en la Mesa de Análisis “Reforma electoral ¿avance o retroceso?”, organizada por alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, también señaló, en lo que se refiere a las candidaturas independientes, la posibilidad de que tengan mayor tiempo y mayor financiamiento público.No obstante, reconoció que hay temas polémicos como el de la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y las suspicacias que genera que hicieran campaña política, así como el de la eventual desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).Además, aseguró que existe un “retroceso tecnológico” en México respecto de la emisión del voto, algo que con la pandemia de COVID-19 cambió en algunos países, destacando el caso de Brasil, en donde la misma noche de los comicios pueden computar más de 100 millones de sufragios y decir quién resultó triunfador.“Ese mecanismo de cómo votamos lo tenemos que modernizar pronto, porque hoy la tecnología nos da mayor libertad. El voto remoto es una posibilidad de que podamos votar desde nuestro trabajo, casa, si tenemos que salir del viaje. Esto facilita los derechos políticos”, resaltó.Desde su punto de vista, el voto no está en riesgo con las modificaciones presentadas por el mandatario federal, pues recordó que en todas las etapas del proceso electoral, incluyendo la jornada de votación y los cómputos, tienen presencia los partidos políticos.Pero expresó que aún existen dudas en cómo hacer el “tránsito” de la presentación de los resultados definitivos del miércoles siguiente a las elecciones a la misma noche del domingo que se celebren.En referencia a que ahora el empadronamiento de los votantes estará a cargo del Gobierno y no del ente comicial, reseñó que el Estado Mexicano ha sido omiso en crear la cédula de identidad, que, si bien desde 1992 se incorporó en la Ley General de Población, nunca se emitió y México es el único país donde la credencial de elector está vinculada a la identidad de los ciudadanos.Sobre el ahorro que traerían las modificaciones legales, el exmiembro del OPLE Veracruz consideró que será mínimo con los cambios estructurales del INE, a diferencia del considerable ahorro que se hubiese logrado con la reducción de las prerrogativas en un 50 por ciento a los partidos políticos en años sin elecciones.De este modo, Vázquez Barajas aseguró que el “Plan B” tiene un efecto “nulo” en los sistemas político y electoral del país, ya que se concentra en el árbitro comicial y su estructura, sin que se modifique la manera en cómo se eligen a los diputados y senadores, ni se transforme el “voto territorial” (se sigue ejerciendo en la sección electoral donde está registrado el elector).“Aún con una reforma electoral de este tipo, la estructura del INE y el profesionalismo es suficiente para tener estabilidad política y garantizar elecciones transparentes, certeras y auténticas en 2024”, auguró.