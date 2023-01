“Plan B” de AMLO, avance del sistema democrático: Gabriel Zúñiga

El representante del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), Gabriel Zúñiga Obando, aseguró que el “Plan B” de reforma electoral del presidente López Obrador es un avance en el sistema democrático mexicano, sobre todo en materia jurisdiccional porque reduce los medios o recursos de impugnación a cuatro, lo que facilitará el acceso a la justicia posterior a las jornadas comiciales y la entrega de las constancias a los candidatos ganadores.Durante mesa de diálogo a través de alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, el representante de MORENA expresó que con relación a la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), la propuesta de que sean elegidos por los ciudadanos es factible, esto, al señalar que todos deben jugar en igualdad de condiciones, es decir, si estos funcionarios califican a los contendientes electorales, es necesario que a ellos también los califiquen los votantes.Zúñiga Obando agregó que con la elección de los legisladores mediante una lista (y la desaparición de las curules plurinominales) se quitan “los cotos de poder” y el “patriarcado” de las familias que han ocupado los cargos públicos por generaciones.Refutó lo dicho por el consejo presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, de que con el “Plan B” están en riesgo la democracia y el voto en México, ya que refirió que mientras hay ciudadanos informados y participativos esto no ocurrirá.“Este plan no modifica la génesis de la jornada electoral, es decir, seguimos contando con la casilla, con presidente, secretario, escrutador, seguimos con los capacitados asistentes electorales que son cargos importantísimos”, manifestó.La fortaleza de los institutos políticos y cualquier institución están en la participación de la ciudadanía, dijo y añadió, con relación a que los presos en prisión preventiva puedan votar, que con ello se maximizan sus derechos ya que no han sido sentenciados firmemente.En otro tema, coincidió con el exconsejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Juan Manuel Vázquez Barajas, que el mayor ahorro de recursos se hubiese dado si se hubiera aprobado la reforma constitucional que reducía las prerrogativas a los partidos, ya que aseguró que a MORENA no le pesa operar sin recursos públicos.“Creemos que entre menos recursos manejen los partidos políticos, mayor oferta política vamos a ofrecer a la ciudadanía”, comentó Zúñiga Obando al exponer que la estabilidad política en el país no se verá impactada por los cambios que se analizan en materia electoral.Insistió que el INE seguirá funcionando, la casilla para votar también, así como los tribunales electorales para dirimir cualquier controversia que presenten los partidos y contendientes.