"Plan B" de AMLO quiere legalizar la propaganda adelantada: PAN

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Salomón Molina, ratificó el apoyo a las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la dirigencia nacional contra el “Plan B” de la Reforma Electoral de AMLO en los aspectos relacionados con la propaganda gubernamental y de responsabilidades administrativas.“En el PAN de Veracruz le damos todo nuestro apoyo a las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado en contra del ‘Plan B’ de López Obrador, porque sólo quieren nuevamente dañar a México, hundirlo en ese autoritarismo y convertirlo en un país en el que nadie más que él y sus aliados puedan decidir y tener el poder”.Explicó que lo que propone el Presidente es que cualquier funcionario público pueda hacerse propaganda abiertamente.“Como ya lo hemos visto desde el año pasado en Veracruz con la colocación de espectaculares y pintas de bardas de funcionarios públicos de ideología morenista, justificándose en la libertad de expresión individual”.“Con estas modificaciones se pretende que los servidores públicos puedan hacer difusión, contratar publicidad y que no haya un órgano como el Tribunal que lo sancione quitando las medidas de forma precautoria que evitarían un daño mayor por la difusión de cualquier servidor público. También se está reduciendo a los alcaldes particularmente la posibilidad de difundir durante más de un año de manera legal y transparente las acciones de su Gobierno”, comentó.Afirmó que Acción Nacional tiene el firme objetivo de defender al INE, así como la libertad y la democracia, por lo que alzarán la voz en contra del “Plan B” ya que aseguró que pretende vulnerar y desmantelar el árbitro electoral.“Con este plan una vez más MORENA pretende engañar a la población, pues no se le explica que cualquier manifestación de servidores públicos no sería clasificada como propaganda gubernamental, lo cual puede conllevar al uso del poder y en este caso es muy probable que dé recursos públicos para promocionar a quien pretende a un cargo de elección popular”, dijo Molina.El dirigente aseguró que esta medida atenta contra el modelo de comunicación política y las formas de propaganda establecidas en la Constitución, ya que prohíbe la publicidad de promoción personalizada de servidores públicos a fin de evitar que en las campañas los gobiernos influyan en elecciones.“En lo que corresponde a la reforma a la Ley de Comunicación Social, esta destruye la neutralidad que las y los gobernantes deben mantener en periodos electorales. Así como monopolizar los espacios de comunicación contraviniendo de esta manera lo que dictan los artículos 41 y 134 de la Constitución”, señaló el dirigente.Reiteró Molina que seguirán luchando porque ni el INE, Tribunal ni ninguna institución rectora del orden democrático se toque, ya que dijo sólo así continuará México siendo un país democrático y libre.