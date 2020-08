"Por el bien de todos, primero los pobres" en la vacuna contra COVID-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que la futura vacuna contra el COVID-19 –que se producirá en México– será gratuita, de carácter universal para todos los mexicanos y los más pobres no se van a quedarán al final.



“En otros países pueden decidir cobrar o seleccionar a quién se vacuna o quién no. Nosotros para que no haya ninguna duda y para darle garantías a nuestro pueblo, todos los mexicanos van a tener acceso a la vacuna. No debe haber preocupación para la gente más pobre, tienen garantizada la vacuna no se van a quedar al final. Ya sabemos que por el bien de todos primero los pobres… los adultos mayores, los médicos, las enfermeras”.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el Mandatario destacó que con el acuerdo alcanzado con AstraZeneca, la Universidad de Oxford, la Fundación Carlos Slim, va significar que nuestro país destine menos de los 25 mil millones de la bolsa de 100 mil millones de pesos que ya se tienen destinados en el Presupuesto del próximo año.



El presidente López Obrador aseguró que será hasta el primer trimestre de 2021 cuando se podría disponer de una vacuna contra el COVID-19 por lo que llamó a toda la población a no relajarse y ser aplicando las medidas sanitarias contra la pandemia.



“Todavía desgraciadamente vamos a seguir padeciendo de la pandemia y necesitamos seguirnos cuidando, esto es muy importante, no es lo mismo cuidarnos sin una esperanza de tener una vacuna, ahora que nos tenemos que seguir cuidando”.



El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell reiteró que la pandemia no ha terminado y se tiene que seguir de protección como la sana distancia, usar un cubre-bocas, lavarnos las manos contantemente, el estornudo de etiqueta y quedarnos en casa si no tenemos a qué salir.



Señaló que una de las estrategias para la aplicación de la vacuna podría comenzar en los grupos de mayor riesgo.