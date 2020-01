“Por el futuro de la humanidad”, Frente por la Familia ruega que no se permitan bodas gay

El Frente Nacional por la Familia (FNF) imploró al Congreso local y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que no se apruebe la Reforma al Código Civil,la cual autorizaría el matrimonio entre personas del mismo sexo en Veracruz.



El abogado y miembro del FNF, Alberto Baca Vela, afirmó que con esta reforma se compromete el futuro de la humanidad, porque la única unión que garantiza la reproducción es la de un hombre y una mujer, por ello, no se debe desconfigurar al matrimonio.



"Le vamos a rogar, a suplicar, al señor titular del Poder Ejecutivo del Estado, es decir, al señor Gobernador, le vamos a suplicar a los señores miembros del Congreso del Estado, lo que sigue, ninguna reforma legal para reconfigurar al matrimonio civil porque, desde hace muchos siglos, es la principal institución civil y la única formula social que va garantizar la subsistencia de la humanidad".



En rueda de prensa, aseguró que la iniciativa que plantea el divorcio sin que sea necesario una causal, pone en riesgo la seguridad jurídica para las mujeres, porque promueve el abandono por parte de los hombres.



"Que no se supriman las causales de divorcio, el divorcio procede jurídicamente bajo ciertas causales, si suprimimos las causales de divorcio y hacemos un divorcio fast track, inmediato, la única persona que va a salir perjudicada es la mujer y a consecuencia sus hijos, si los tiene, porque hay hombres irresponsables, lo reconocemos, son una minoría, pero los hay", dijo.



Baca Vela aseguró que confían en la decisión de los legisladores y en que no aprobarán la reforma, pero de hacerlo, procederán en consecuencia.



"Confiamos en la conciencia de los legisladores y en caso de que esa monstruosa idea llegara a materializarse, tenemos instrumentos jurídicos para seguir defendiendo el futuro de la humanidad", concluyó.