“¡Por favor, lo quiero vivo!”: Policías se llevaron a Alberto, su madre ruega para encontrarlo

Alberto Vázquez, quien apenas este sábado convivía con policías en la ciudad de Veracruz, fue presuntamente detenido de manera violenta por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), sin que se conozca su paradero.



Ante la situación, este domingo, la madre de Alberto llegó a hincarse ante policías a la entrada del Centro Integral de Justicia Zona Norte para rogarles que le informaran dónde está su hijo, quien mantenía cercanía con elementos de seguridad al ser proveedor de carne para eventos.



“¡Por favor, lo quiero vivo, déjenme verlo, somos gente de bien, por favor! ¡Déjenme verlo!”, suplicó con lágrimas en los ojos.



La familia del supuesto detenido, quienes también protestaron este día, señalan directamente a la Fuerza Civil y la Policía Estatal, asegurando que los elementos golpearon a la esposa e hijos de Alberto en su domicilio de la colonia Lomas 4.



La misma esposa, Yareli Tolentino, relató que dormía con su marido cuando los policías llegaron, la golpearon a ella, a sus dos hijos y los obligaron a taparse la cara para que no los identificaran a los uniformados.



“En la madrugada, como a la 1:40, mientras estábamos durmiendo, la policía se llevó a mi marido. Rompieron la puerta y entraron tirando todo, golpearon a mis hijos y a mí, se llevaron cosas de valor. A mis hijos los vendaron y me obligaron a taparme la cara para que no los reconociera, pero estoy segura que el Delegado de la Policía iba ahí.



“Él ya anteriormente había ido a la casa porque somos comerciantes de carne, se llevaron la camioneta y mis identificaciones; responsabilizo a la policía si algo le pasa a mi marido”, dijo.



La desesperada mujer, junto con sus familiares, solicitó la intervención del gobernador Cuitláhuac García para revisar este caso, reiterando que son personas de bien que se dedican a la crianza y venta de carne de cerdo y borrego.



Durante la protesta, el Centro Integral de Justicia a cargo de la Fiscalía General del Estado permanecía resguardado por elementos de la Fuerza Civil y policías estatales.



La madre, esposa y familiares rogaban que les fuera entregado Alberto, ante el temor de que le vaya a pasar algo malo.



Aunque han acudido a diversas instalaciones de seguridad, en ninguna le han proporcionado información a detalle.