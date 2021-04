“Por polémica”, Veracruz no permite el aborto a víctimas de pederastia

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Ivonne Trujillo Ortiz, consideró que algunas iniciativas a favor de las mujeres se han frenado por polémica.



Durante el programa La Tropa Rosa, conducido por Katia Dorantes, Ilse Escalante y Noreli Morales, a través de alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, puntualizó que las iniciativas que en su mayoría ha presentado, van dirigidas a reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una de ellas, establecer que el aborto no sea castigado cuando el embarazo sea resultado del delito de pederastia, la cual se quedó en espera.



"Se estima que el 92 por ciento de las niñas conocen a sus agresores sexuales. En la ley no está castigado. Esto ni siquiera se debe de discutir, es una realidad. Sigue todavía estancado. Se está frenando por polémica".



Así también, la legisladora afirmó ser víctima de violencia política al inicio de su gestión, donde compañeros y personas a través de las redes se dirigían a ella con frases despectivas.



"Escuché que decían muchas veces que si esta mujer los iba a venir a mandar. Llegan amenazas, a través de las redes sociales también. Pensé muchas veces que me tenía que aguantar, ahora yo les digo que ya no tengo por qué callarme. No debemos volver natural que nos estén violentando. El que lleguemos al Congreso, parece que debemos demostrar el por qué llegamos, somos doblemente cuestionadas".



Siendo la primera diputada por el Distrito de Perote, comentó que fue muy difícil llegar al Congreso local, un espacio dominado por hombres.



"Ahora veo a las mujeres que están incursionando en la política, a veces están decaídas al ser violentadas y tienen que acudir a interponer denuncias. Yo soy un claro ejemplo de que sí se puede. Cuando en mi casa vieron que yo era candidata me dijeron que qué me pasaba".



La también presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género expuso que es la primera legislación paritaria en Veracruz y, al llegar al Congreso, se encontró con muchas deudas en proyectos, trabajos y apoyos en materia de género, específicamente en los Institutos Municipales de las Mujeres.



"El problema en los Institutos sigue, ahí son todólogas, están en un lugar muy pequeño donde la misma persona es psicóloga, abogada y trabajadora social. Es importante que los institutos cuenten con el presupuesto".



En ese sentido, explicó que se ha buscado desde la legislación, poder descentralizar a los Institutos Municipales de las Mujeres, pues son las dependencias que caracen en muchas ocasiones de un buen presupuesto para poder operar.



"Son muy pocos los Institutos Municipales que están descentralizados. Las representantes llegan con la intención de poder ser independientes pero tiene que ser mediante un acta de Cabildo este respaldo pero es ahí donde las cosas se frenan. Falta disposición de los Alcaldes y también de las Alcaldesas", concluyó.