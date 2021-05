“Por primera vez”, con la 4T se protege a candidatos, dice Senadora de Veracruz

El ambiente de violencia política electoral no es exclusiva de Veracruz, observó la Senadora de MORENA, Gloria Sánchez Hernández.



“Lastimosamente es en todas partes y por primera vez hay una acción federal de previsión y protección a todos aquellos candidatos para que se sientan seguros”, dijo.



La legisladora admitió que en las actuales campañas prevalece un ambiente marcado por el conflicto de intereses “muy poderosos”.



Y estos intereses, dijo, no piensan en las virtudes de la democracia sino que la aprovechan para imponerse.



“Y eso no beneficia a la sociedad, no ayuda a construir civismo, fraternidad o un equipo de competencia sano y es lo que deben ser las elecciones”.



Recordó que ante una petición que sea la federación la que asuma la seguridad, la parlamentaria recordó que las autoridades tienen el compromiso y la obligación de contribuir.



“Los tres niveles de Gobierno y sobre todo la ciudadanía debemos participar con responsabilidad y sin miedo porque la elección debe ser una fiesta”.