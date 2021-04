¿Por qué acariciamos la ignorancia?

Hace ya un buen número de siglos, allá, en la isla de Cos, Grecia, nació en 470 a. C., Hipócrates que es considerado padre de la medicina y falleció en 370 a. C. Él dejó escrita una verdad que se reproduce en cada momento de la Historia de la civilización humana, paradójicamente a la par del conocimiento; esto es, la ignorancia. Hipócrates señaló que “hay verdaderamente dos cosas diferentes: el saber y creer que se sabe; en creer que se sabe reside la ignorancia”. Muchos años después, el gran astrónomo y divulgador de la ciencia, Carl Sagan (1934-1996), afirmó: “Con frecuencia una desgracia humana evitable es causada menos por la estupidez que por la ignorancia, sobre todo por la ignorancia sobre nosotros mismos”. Saber e ignorancia parecen marchar juntos en eterna dialéctica de conflicto, donde la primera busca la luz del conocimiento y la segunda tiende a la oscuridad del “no saber”. La propia raíz etimológica de ignorancia refiere al sentido de desconocer, de no estar informado adecuadamente, de no ser capaz, parafraseando al jurista y filósofo Marco Tulio Cicerón (106-43 a. C.), de reconocer la propia consciencia en la que no se sabe que se ignora y se cree que se sabe aparentando estar enterado. Algo que podemos apreciar frecuentemente en las afirmaciones que con soberbia hacen quienes creen poseer su verdad y, sobre todo, en muchos personajes que en el ejercicio de la política convierten la ignorancia en un recurso retórico perverso, en demagogia pura que sustituye la verdad por la creencia, la información verídica por la desinformación distorsionante de la realidad, la cultura por la precariedad discursiva y la perorata autoritaria por el diálogo constructivo. Cuando un ignorante descalifica la información verídica proveniente del saber, del conocer, mediante afirmaciones tautológicas, es decir, con aseveraciones vacías, redundantes y repetitivas de su pensamiento, lo que proyecta es la pequeñez intelectual de reconocer que no se sabe, que no sé es consciente de su ignorancia. Pues, como bien reflexionó el gran filósofo chino, Confucio (551-479 a.C.): “La ignorancia es la noche de la mente; pero una noche sin luna y sin estrellas”.



Raymundo de Lima, psicólogo brasileño, en un preclaro artículo “Sobre la ignorancia: efectos en la educación contemporánea” (2011), aborda la incidencia de la ignorancia en plena “sociedad del conocimiento”. Él observó, en diversos contextos sociales, ocho formas de ignorancia las que, con frecuencia, dos o más de ellas están interrelacionadas y parecen retroalimentarse mutuamente. Así, nos platica que la forma común de ignorancia es aquella que proviene de la ingenuidad que se asocia con la creencia incauta, la que es profunda pues ni siquiera se percibe que no se sabe aquello que se ignora. Está también la “docta ignorancia”, así llamada por el teólogo Nicolas de Cusa (1401-1464), idea retomada por Jacques Lacan quien planteó que esta ignorancia obedece a una actitud “no racional”; a “otra lógica” del inconsciente que deviene de “una compulsión a repetir y de defensa” que impide dar el salto hacia la consciencia de saber que no se sabe. Pero hay una ignorancia peor que las dos anteriores que es la ignorancia intencional o resistencia al conocimiento, déficit instruccional que afecta tanto a la persona como a la sociedad. De Lima la resume así: “La ignorancia intencional es la forma más peligrosa de ignorancia. ¡Ella se sustenta en preconceptos, opiniones marcadas por la arrogancia de tipo de no sé y tengo rabia de quien sabe!”. Cualquier parecido con la realidad es más que pura coincidencia, pues hay muchas posiciones políticas, religiosas, moralistas que dogmáticamente rehúsan al saber y lo demuestran cuando excluyen el acudir a información verás, al conocimiento y profundidad de reflexión, forma que se envuelve bajo una capa de autosuficiencia que, en realidad, refleja la condición de una persona enajenada que oculta que no sabe, que tiene miedo a saber y niega el saber encubriendo su fanatismo religioso o político mediante la práctica de ignorar, de expresarse mediante slogans, afirmación de ideas repetitivas (pensamiento circular) y hacer como que escucha sin escuchar. Pero también hay ignorancia escolar que se reproduce socialmente con efectos negativos para el desarrollo personal y del conjunto social. La paradoja es que la escuela, espacio donde se supone se promueve el conocimiento y aprender a saber a lo largo de la vida, ocurre que también es fuente de ignorancia. ¿Cómo acontece esto? Desde la década de los años setenta del siglo pasado, diversos educadores han advertido este problema. En México, Juan José Arreola señaló que a los niños se les amuebla la memoria con “cosas que no les importan y que además son inútiles” porque se les satura de información que le obligan a memorizar y no comprenden cómo aplicar en la vida cotidiana. En Brasil, Paulo Freire también dijo que enseñar no es trasmitir información para memorizar sin relación con la realidad, sino crear posibilidades para que la persona construya conocimiento en su entorno y más allá. Los resultados del Programa Internacional de Evaluación de Alumnos conocido por PISA claramente demuestran la precariedad educativa que no logra niveles óptimos de aprendizaje en ciencias, lectura, matemáticas, historia, geografía, pese a tenerse una amplia cobertura escolar a nivel nacional. Así, por ejemplo, la UNESCO reportó en 2020 que México ocupa el lugar 107 de 108 en lectura y que sólo el 17% de las personas que tienen entre 25 y 68 años, son lectores. En matemáticas el 56% de los estudiantes obtuvo nivel 2 y en ciencias lo fue el 47%, muy por debajo de la media óptima para un desempeño profesional futuro, de acuerdo con PISA (2018). Los logros de aprendizaje son bajos y, si en este momento de pandemia se aplicara dicha evaluación, los resultados podrían ser desastrosos, pues la educación a distancia no sólo mostró la desigualdad social, material e intelectual existente, sino también la precariedad cultural de miles de personas que carecen de habilidades digitales, incluyéndonos como docentes. La apatía escolar también es otra forma de ignorancia, tanto en alumnos como en docentes. Si el aburrimiento que nace de la falta de interés y atención por lo que se busca enseñar ya era un problema en el aula, ahora se ha acentuado con la escolaridad virtual que provoca una sensación de desconexión con la realidad. También está la ignorancia que se reproduce mediante “Internet”, redes donde la estupidez, “sobre todo de narcisistas ansiosos que divulgan ideas triviales y se encuentran con otros dispuestos a intercambiar trivialidades con un lenguaje cada vez más cifrado y empobrecido”, nos dice de Lima. Y a esta gama de ignorancia que, repito, está entrelazada, se suma también la “ignorancia ilustrada”. Esa que Tomás de Aquino (1225-1274) dijo temer cuando el que se dice erudito “sólo conoce un libro en el que se reconoce un autor como referencia única de verdad”. Y en la academia, donde se supone que la ignorancia está vedada, la arrogancia se filtra bajo el cobijo del supuesto “saber” y aflora en el “docto” que se siente iluminado por la visión teórica que proviene de un solo autor, con la funesta consecuencia de “no querer saber algo más”, pues desde su perspectiva “ya todo está dicho”. Aquí estamos de frente a la estructura de alineación del conocimiento, actitud que reduce el saber al mínimo aprendizaje consolidado de quien piensa que sabe y escuda su posición en lo que “el otro” dice. Manera de “camuflar su ignorancia” que defiende mediante el ejercicio de la “violencia simbólica sobre los demás, principalmente, alumnos y colegas de oficio”. En la actualidad, como nunca en la historia de la civilización, tenemos la oportunidad de acceder al conocimiento y transitar hacia una democracia cognitiva. Entonces ¿por qué acariciamos la ignorancia cuándo tenemos a nuestro alcance la oportunidad de acceder a información válida que nos permite ampliar nuestra percepción y comprensión de la realidad? Lo dejo para la reflexión.