¿Por qué el interés en desestabilizar al IVAI?

Ante el reconocimiento de la importancia que tiene su medio de comunicación como fuente de información de la sociedad, me permito compartirle un artículo de mi autoría, a raíz de los constantes embates de los que ha sido objeto el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como sus comisionados.

Frente al ideal de contar con un escenario completo que permita conocer y contrastar las diversas posturas, resulta fundamental exponer mi punto de vista ante esta situación que no se debe permitir se siga fortaleciendo con información falsa.

Es por ello que, le remito en archivo adjunto este documento, a fin de que, si le parece adecuado, pueda publicarse el día viernes 20 de marzo.

Como siempre, convencida de la seriedad que estos temas tienen para usted, me despido enviándole un cordial saludo.

Como integrante del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), reitero mi posición a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, pero expreso mi rechazo al uso del servicio público para obtener intereses particulares; esto, luego de una serie de acusaciones que se han hecho a mí y a los comisionados José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez, aportando información falsa, sesgada, sin el sustento necesario e, incluso, exhibiendo datos personales.A partir de que el pleno del IVAI negó al titular del Órgano Interno de Control (OIC) el incremento de salario y los millones de pesos que, argumenta, son necesarios para el desarrollo de sus funciones y que él debe administrar dada su autonomía, éste ha llevado a cabo diversos procedimientos en nuestra contra y ha filtrado a medios de comunicación documentación interna.Los comisionados hemos acudido ante las instancias correspondientes para demostrar que las acciones que hemos realizado están apegadas a la ley. Sin embargo, la posición del OIC ha sido mantener un constante acoso y –en un abuso de sus atribuciones– ha generado de forma artificiosa supuestas irregularidades que, incluso, ya ha calificado de graves antes de realizar las investigaciones correspondientes o haber notificado, siquiera, a quienes acusa.Esto ha generado que el propio Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz le regrese diversos procedimientos para que los realice adecuadamente.Pese a sus incansables intentos, no había logrado dañar a los comisionados ni a la institución; sin embargo, ahora es evidente que está recibiendo ayuda, lo que se advierte solo con ver la gran difusión que se le está dando a su última jugada.Pero, ¿por qué es importante desestabilizar al IVAI?, ¿por qué el interés justo ahora? Pues porque en este momento comienza el relevo de una vacante y se quiere construir un instituto a modo, que no sea incómodo, que no los obligue a entregar información, que les confirme sus reservas.Hace meses que se viene manejando el nombre de la pieza clave, de la encargada de dirigir al Instituto para usarlo solo cuando sea necesario y solo contra los adversarios. Ello explica el desinterés en participar en la convocatoria para ocupar el cargo que quedará disponible; resulta sumamente extraño que en un estado donde hay 401 titulares de unidad de transparencia e igual número de oficiales de datos, solo haya 22 candidatos inscritos.El IVAI ha sido incómodo para este gobierno, pero también lo fue para el de Duarte y para el de Yunes; demostró en los hechos su independencia, al obligarlos a entregar información. Eso es lo que no les gusta, eso es lo que quieren cambiar. El IVAI ha abierto procedimientos oficiosos contra servidores públicos por usar fotos de niños, por exhibir datos personales; y eso tampoco les gustó.El ataque a los comisionados, orquestado desde el OIC, y ayudado por quien tiene interés en llegar y algunos otros aliados, no es más que una agresión a su autonomía, un movimiento para tomarlo por asalto y hacer de este un organismo manejable.El IVAI ha demostrado, con sus esfuerzos, sentencias y criterios garantistas, que está al servicio de los veracruzanos, garantizándoles su derecho a saber y a la protección de sus datos personales; y así debe seguir. Por ello, alzo la voz exigiendo respeto a la institución y que el Congreso evalúe el perfil de los candidatos, que demuestre su soberanía y nombre a quien garantice decisiones garantistas a favor de los ciudadanos.