¿Por qué esperan a que nuestros familiares aparezcan muertos?, reclaman a Fiscalía

Familiares de Fátima Cristal González Patlas, de 14 años de edad, desaparecida el 9 de diciembre en Villa Aldama, piden a la ciudadanía a colaborar y comunicarse con la Comisión Estatal de Búsqueda ante cualquier información, pues señalan que las autoridades no han ayudado cómo deberían, por lo que continúan sin indicios de su paradero.“Como yo me encontraba en Xalapa presento mi demanda a la Fiscalía. Seguí el protocolo y desde el primer día empecé a recibir llamadas de extorsión. Qué feo que estas personas se aprovechen del dolor ajeno, porque el día que están de este lado uno no comprende ni ve la dimensión del dolor y de la angustia sólo lo ve en las noticias y es el pan nuestro de cada día”, comentó la tía de Fátima, Guadalupe Rubí Romero González, en compañía de la madre de la desaparecida, María de los Ángeles Patlas Huerta y la abuela Blasina González Ballesteros.Ante la falta de indicios, Romero Gonzales cuestionó el actuar de las autoridades ante el número de casos de desaparecidos y la falta de elementos para dar abasto a las investigaciones.“Niños, mujeres desaparecidas ¿y nuestras autoridades qué esperan para emplear a más gente? Más ministeriales, más periciales para hacer sus protocolos más rápidos, más eficientes. ¿Por qué esperan a que nuestros familiares aparezcan muertos?, ¿por qué si pueden hacer más con la tecnología con lo avanzado que está todo, no lo agilizan?, ¿por qué se enfocan más en presentar informes, en presentar estadísticas?, ¿por qué no se conmueven por el dolor de los familiares?”.También aseguró que fue a través de esta situación cómo se percató de que los municipios aledaños: Villaldama, Altotonga, colonia Libertad, Perote son un punto rojo; “esos grupos delictivos se están acercando a esas localidades donde son pueblos sin Ley, donde las autoridades ni siquiera hacen recorridos ni hay proximidad ciudadana, donde la gente cómo es un pueblo tienen miedo a decir lo que vieron o escucharon”.Pues señaló que personas con casos similares que han conocido en su búsqueda les han tenido más confianza a ellos que a las autoridades.Romero dijo que la investigación la han llevado ella y su familia, puesto que ella reporta a la Fiscalía, criticando que ésta se concentra más en presentar informes, pues les dicen ‘tenemos tantas carpetas de desaparecidos que no nos damos abasto”.“¿Por qué no asignan a un grupo de búsqueda a cada desaparecido a cada familia?, sé qué hay el recurso ¿por qué lo dan más a una imagen o a un parque cuando lo importante somos las personas? Nos dicen ‘son vacaciones, estamos de guardia’. Las autoridades no son nada empáticas. Hasta la fecha voy y pego una denuncia y lo primero que dicen es ‘se fue con el novio’”, criticó.Por otro lado, aseguró que el apoyo de la Fiscalía no ha sido suficiente, pese a seguir los protocolos como les fueron indicados; “estábamos esperando los protocolos de la Policía Ministerial, de la Fiscalía, me decían ‘no hagan tanto escándalo’ nos han estado apoyando pero no es suficiente, no es suficiente porque yo soy la que noche y día no duermo, no hemos comido a veces en días porque cada vez que me voy a sentar a la mesa decía ¿cómo yo voy a comer y saber que ella no está comiendo?, si me la están pateando, si me la están violando. Es tan horrible esta sensación”.La tía de Fátima pidió pobladores de comunidades aledañas a comunicarse ante cualquier indicio o dato que pueda ayudar a encontrar a su sobrina. Asimismo, a sus captores les solicitó dejarla en libertad asegurando que ella no hablaría y que no tendrían represalias en su contra, “Si por una u otra cosa se trató de una mala broma, se les salió de las manos, lo que haya sido, suelten a esa niña. Libérenla, ella va a continuar con su vida, ella no va a hablar ni va a decir quiénes fueron porque queremos protegerla. Sabemos que si ella habla pueden hacerle algo más y estar niña sólo quiere volver a casa y nosotros tenerla de regreso”.Romero Gonzales criticó la falta de interés por parte de las autoridades, cuestionando si los mismos protocolos se aplicarían en casos que a ellos les afectarían.“El día que sean miembros de su familia entonces si van a mover cielo mar y tierra, helicópteros, van a hacer hasta lo que no, pero cómo no somos una familia apoderada y acaudalada nos han tenido ahí”.